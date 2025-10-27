Murió José María Acevedo Alzate, fundador de la empresa Haceb

Este lunes, 27 de octubre, murió José María Acevedo Alzate, fundador de la empresa de electrodomésticos Haceb.

Don José, como le decían sus empleados, tenía 106 años y una increíble historia que llevó a que le dijeran “el decano de la industria paisa”.

“Con inmensa tristeza informamos el fallecimiento de nuestro fundador, don José María Acevedo Alzate”, dice un comunicado emitido por la empresa.

José María Acevedo Alzate, fundador de Haceb, murió a los 106 años. | Foto: Proantioquia

“Como familia Haceb hoy lo despedimos con nuestro corazón lleno de gratitud, y manteniendo el firme compromiso de preservar su legado”, agregaron.

“Que su ejemplo y su recuerdo vivo entre nosotros, sean nuestro motor para seguir trabajando y consolidando el liderazgo de Haceb como una de las empresas insignia de nuestro país. Su propósito de generar bienestar y progreso a millones de colombianos permanecerá en nosotros para siempre ¡Gracias por todo, don José!“, añadieron.

Haceb, fabricante y comercializadora de electrodomésticos, fundada en 1940 en Medellín, logró un complejo industrial de más de 211.000 metros cuadrados.

“Yo no tomo, ni fumo, como saludable y siempre estoy pendiente de lo que haya que hacer. No es bueno quedarse quieto”, dijo en una entrevista a SEMANA.

La muerte del empresario, quien dijo que empezó su empresa con “un alicate y dos destornilladores”, desató una ola de mensajes de condolencias en redes sociales y de recuerdos sobre su emprendimiento, que hoy exporta electrodomésticos a más de 14 países.

Por ejemplo, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, dijo en la red social X: “Que en paz descanse Don José María Acevedo”.

También se pronunció el expresidente Álvaro Uribe. “Llega la noticia del fallecimiento de don José María Acevedo. Duele su partida, finalmente la vida es efímera, pero su legado no tendrá fin. Creó empresa durante toda su existencia que sobrepasó los 100 años. Con su dirección Haceb nunca se ha detenido en innovación”, escribió el líder del Centro Democrático.

Llega la noticia del fallecimiento de don José Maria Acevedo. Duele su partida, finalmente la vida es efímera, pero su legado no tendrá fin.



Creó empresa durante toda su existencia que sobrepasó los 100 años. Con su dirección Haceb nunca se ha detenido en innovación.



Miles de… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 28, 2025

“Miles de trabajadores agradecidos recordarán su genuino espíritu social. Que su ejemplo alimente el concepto de economía fraterna en Colombia y en Antioquia. A su familia solidaridad y felicitaciones por un hito de la Patria”, agregó.

Proantioquia, que agremia a empresarios de la región, también lamentó su muerte.

Lamentamos la partida de don José Maria Acevedo, fundador de Haceb y gran símbolo del desarrollo industrial antioqueño.

Hasta sus 106 años de vida, Don José Maria Acevedo dedicó todos sus esfuerzos a construir un legado que más que una gran empresa es inspiración para todos los… pic.twitter.com/6JtFl5bucJ — Proantioquia (@proantioquia1) October 28, 2025

“Lamentamos la partida de don José María Acevedo, fundador de Haceb y gran símbolo del desarrollo industrial antioqueño. Hasta sus 106 años de vida, Don José María Acevedo dedicó todos sus esfuerzos a construir un legado que más que una gran empresa es inspiración para todos los colombianos, símbolo de progreso y ética empresarial”, escribieron.