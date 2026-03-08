Cierre de urnas

Que no le coja la noche: hora límite para votar en Medellín y cómo garantizar su participación

La jornada electoral de este 8 de marzo cierra a las 4:00 p. m.; expertos recomiendan llegar con tiempo para no perder la oportunidad de sufragar.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

8 de marzo de 2026, 12:36 p. m.
Fin de la jornada electoral: esta es la hora límite en la que concluye la votación en Medellín y sus alrededores.
Fin de la jornada electoral: esta es la hora límite en la que concluye la votación en Medellín y sus alrededores. Foto: Getty Images

Este domingo 8 de marzo de 2026, en Medellín y el resto de Colombia se celebra una importante jornada electoral en la que más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para elegir a los miembros del Congreso (Senado y Cámara de Representantes).

De igual manera, podrán participar en consultas interpartidistas, que definirán candidatos presidenciales de cara a las elecciones de mayo.

Cierre de urnas en Medellín y recomendaciones para no perder la oportunidad

La Registraduría Nacional del Estado Civil, autoridad encargada de las votaciones, ha establecido un horario único para toda la nación: los puestos de votación abren a las 8:00 a. m. y cierran estrictamente a las 4:00 p. m. (hora local).

Ese horario rige tanto en Medellín como en otras grandes ciudades como Bogotá, Cali o Barranquilla.

La importancia de estos comicios radica no solo en la elección de los representantes que legislarán en los próximos cuatro años, sino también en el hecho de que tres consultas interpartidistas se realizan de manera simultánea.

Estas consultas permiten que los electores escojan, dentro de bloques político afines, a los precandidatos que competirán posteriormente en la primera vuelta presidencial prevista para mayo de 2026.

Aunque algunos medios señalan que si un votante ya está dentro de la fila antes de esa hora puede completar su sufragio, la recomendación de la Registraduría y de expertos electorales sigue siendo asistir con tiempo para evitar perder la oportunidad de votar por llegar tarde.

ELECCIONES 2026
Tenga en cuenta las recomendaciones de la Registraduría para que no pierda la oportunidad de votar. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Esta jornada se realiza en el marco de un complejo panorama político, con múltiples fuerzas compitiendo por espacios en el Congreso y por la definición de precandidatos presidenciales de variadas tendencias, incluidos sectores de izquierda, centro y derecha.

En resumen, en Medellín hoy puede votar desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., y es vital llegar con anticipación para asegurarse de ejercer su derecho al voto, en estas elecciones legislativas y consultas de gran relevancia nacional.

Medellín implementa plan especial de tránsito para regular la movilidad durante las elecciones del Congreso este domingo 8 de marzo

Planifique su votación

Para garantizar que el sufragio sea válido y seguro, los ciudadanos deben considerar aspectos como identificar correctamente su puesto y mesa de votación, asegurarse de llevar su cédula de ciudadanía original, y revisar con antelación el tarjetón que van a utilizar.

Esto último es especialmente importante en una jornada en la que se vota por Senado, Cámara y consultas interpartidistas, ya que un error al marcar más de un candidato o la lista incorrecta puede invalidar el voto.

Otro aspecto relevante es la forma correcta de marcar el tarjetón, asegurándose de que la señal sea clara y se haga únicamente dentro del recuadro del candidato o lista elegida.

Noticias Destacadas