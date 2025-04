Revelan fotos de Sara Millerey tras ser golpeada en Bello, Antioquia

El 4 de abril del año en curso se presentó un atroz hecho en el municipio de Bello, departamento de Antioquia. Ese día, una mujer transgénero de nombre Sara Millerey fue brutalmente golpeada y torturada, antes de ser lanzada a la quebrada La García.

Allí, en medio de las aguas contaminadas, Sara Millerey fue hallada por vecinos del sector, quienes informaron a la Policía y organismos de socorro para su rescate y posterior traslado hasta el hospital La María de Medellín, donde falleció al día siguiente, el 5 de abril, debido a la gravedad de las heridas.

Transcurridos pocos días de ese crimen en Bello, el programa en YouTube Testigo directo reveló las fotos del estado en que quedó Sara Millerey, tras haber sido golpeada por los asesinos que son buscados por las autoridades.

Sara Millerey herida:

Dos imágenes de Sara Millerey herida. | Foto: Tomada de la cuenta en YouTube: Testigo Directo.

En una reciente entrevista, Sandra Milena Borja, mamá de Sara Millerey, narró que la alcanzó a ver mientras trataba de evitar que la corriente del agua de la quebrada La García se la llevara. Mientras tanto, ella le gritaba: “Mamá está acá, sosténgase fuerte, ya voy a ir por usted, ya la voy a sacar. Entonces ella alzaba la cabecita y me miraba”, dijo en el l videopódcast Más allá del silencio.

A continuación, otra imagen del delicado estado en que quedó Sara tras ser golpeada:

Sara Millerey | Foto: Cuenta en YouTube: Testigo Directo.

En cuanto a la atención que recibió su hija cuando llegó al hospital, Sandra Milena Borja fue enfática en manifestar que no fue la mejor.

“No la recibieron con buena actitud. Fuera de eso, me la pusieron (en) una colchoneta sin sábanas; les dije que me dieran una cobija porque venía con hipotermia y me dijeron que es que no había cobijas ni sábanas, que ahí se trabajaba con lo que había en el hospital. Entonces me quité mi saco, mi chaqueta y la arropé. Fue muy mala atención. Cuando llegué, me dijeron que había triaje etapa 1, 2, y 3, y que el de ella era etapa 3, que porque no había llegado baleada, con heridas cortopunzantes; yo les dije: pero ella viene grave, ella está fracturada, y me dijeron: ‘sí señora, pero ella es etapa 3; se la vamos a atender, le vamos a colocar droga…’ pero vinieron a atenderla ya a la madrugada”, agregó Sara Milena Borja en el videopódcast Más allá del silencio.

Por otra parte, dijo en el videopódcast sentirse muy sola tras la muerte de su hija.

“Gracias a Dios, tengo a mi familia, pero me quitaron un pedazo grande de mi vida, me dejaron destrozada. Pedirle a Dios que me dé fuerzas para seguir adelante (...) Yo solo quiero dejar claro que ella no era una niña mala; esto no es de una persona mala, todas sus oraciones, todo lo que le pedía a Dios. Hasta pedía por la paz del mundo”, agregó.

Sara Millerey y su mamá, Sandra Milena Borja. | Foto: Pantallazos de video de la cuenta en YouTube: 'Más allá del silencio".

También recordó, con la voz entrecortada, la oración que le decía todas las mañanas Sara Millerey.