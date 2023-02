Abuelita de 85 años murió tras ser atacada por un caimán; intentaba salvar a su perro de las fauces del animal

Una mujer de 85 años murió tras ser atacada por un caimán mientras paseaba a su perro por una urbanización ubicada en el estado de Florida.

Poco después del mediodía del lunes 20 de febrero, agentes de la oficina del sheriff del condado de St. Lucie (este) y de la Comisión de Conservación de la Pesca y la Fauna estatal recibieron una llamada de emergencia por un ataque de caimán en Spanish Lakes, una urbanización reservada para mayores de 55 años, según la cadena WPTV.

El caimán tenía en su boca al perro de la abuelita de 85 años (nota de referencia) - Foto: Getty Images / Pamela Werrell / EyeEm

Vecinos de la víctima contaron a ese medio que la mujer estaba paseando a su perro por el barrio cuando un caimán lo agarró. La anciana trató entonces de liberar a su animal y, mientras forcejeaba, el reptil la mordió detrás de una casa cercana a un canal.

“Vi a mi vecina, el perro corría y mi vecina estaba en el suelo y un caimán le mordía la pierna y la arrastraba al agua”, contó Carol, una vecina de 77 años, a la cadena de noticias WPBF.

“Le dije: ‘nada hacia el bote de remos’, y ella me dijo: ‘no puedo, el caimán me tiene agarrada’”, añadió. Carol corrió hasta su garaje, agarró un palo y volvió al canal, pero la víctima ya no estaba allí.

El caimán tenía 3,3 metros de largo - Foto: getty Images / Posnov

Las autoridades recuperaron el cuerpo de la anciana en el agua, y una persona especialista capturó al caimán, que medía unos 3,3 metros de largo, según WPTV. El perro sobrevivió al ataque.

“Nuestras oraciones van para los seres queridos de la víctima y los residentes de Spanish Lakes que conocían a la víctima y presenciaron el ataque”, escribió la oficina del sheriff de St. Lucie en la red social Facebook.

Las heridas graves causadas por caimanes son poco frecuentes en Florida. De acuerdo con la FWC, en los últimos 10 años el estado ha registrado una media anual de ocho mordeduras no provocadas que requirieron tratamiento médico profesional.

La probabilidad de que un residente del estado resulte gravemente herido durante un incidente no provocado con un caimán es aproximadamente de una entre 3,1 millones.

Captan momento en que un caimán se devora a otro en Florida

Un video grabado en el estado de Florida, en el sur de Estados Unidos, muestra el impactante momento en el que un enorme caimán devora a uno más pequeño.

Tammy Shaw, la mujer que captó las imágenes, contó a medios locales que el hecho ocurrió el pasado 4 de agosto, cuando se encontraba remando en un la localidad de Silver Springs, en el norte del estado.

En ocasiones los caimanes se agreden entre sí

En el clip, que dura menos de 20 segundos, se aprecia al enorme reptil con el caimán en su boca al que, posteriormente, le da varias mordidas y lo lanza contra el agua. La mujer señaló que el reptil parecía presumir a su presa en el momento. “Parecía que lo estaba presumiendo”, señaló en entrevista con un medio.

Shaw dijo que antes había visto caimanes en esa área, pero nunca había presenciado este tipo de “comportamiento caníbal”.

“Estaba fascinada por el tamaño del caimán y lo que estaba comiendo”, dijo la mujer, quien señaló que no estaba asustada al grabar el clip. “No tenía demasiado miedo porque obviamente él estaba ocupado”, sostuvo.

La mujer agregó que se preocupó una vez el caimán se hundió en el agua. “¿Dónde iba a aparecer?”, se preguntó.

Con información de AFP.