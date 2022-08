El joven de Florida, Estados Unidos, que sobrevivió a una mordida de caimán en la cabeza

Aunque durante las últimas se ha conocido sobre varias víctimas de cocodrilos y caimanes en Estados Unidos y Australia, es poco común encontrar a personas que hayan sobrevivido a estos ataques y aún más, cuando recibieron mordidas o heridas mortales.

En ese sentido, la historia de Juan Carlos La Verde ha sido considerada un milagro, ya que logró sobrevivir a la mordida de un caimán que le quitó parte de su cráneo, generándole varias fracturas, entre otras afectaciones.

Según cuenta para diferentes medios locales, La Verde y un compañero se encontraban grabando un video con un dron para una compañía; sin embargo, en medio de la grabación el joven víctima se metió al lago Thonotosassa, en Florida, Estados Unidos, para nadar un rato, y fue justo en ese momento que el animal lo atacó. Todo quedó grabado en el corto.

“Lo único que sentí fueron escamas y dientes, y en ese momento dije: ‘está bien’... Fue solo un gran mordisco. Escuché mi mandíbula quebrarse y seguí nadando. Inmediatamente, traté de abrir sus mandíbulas porque sabía que estaba con la cabeza adentro de la boca de un cocodrilo. Mi amigo me dijo que escuchó un grito, y después no supo qué me pasó”, afirmó La Verde, según recoge el medio WFTS-TV.

El hombre contó que luego de que fue atacado por el caimán, inmediatamente se mantuvo a flote e intentó sacar su cabeza de la boca animal, luchando contra la fuerza de su depredador, y cuando lo logró no se dejó caer al fondo, sino que nadó hasta la orilla y ahí fue cuando llamaron a la central del 911 para que fuera a socorrerlo.

A pesar de la gravedad de las heridas, los médicos lograron salvar la vida de La Verde, quien tuvo que someterse a múltiples cirugías en su cabeza y se espera que deba pasar unas cuantas veces más por el quirófano hasta quedar totalmente recuperado.

“Si la gente quiere ver esto de otra manera que no sea un legítimo milagro, es una tontería. No debería estar vivo, pero estoy perfectamente bien. De hecho, estoy incluso mejor porque esto me dio una nueva perspectiva y no mucha gente consigue eso”, agregó para el mismo medio, recordando que, incluso, una vez se cayó y se lastimó la cabeza, pero aun así continúa con vida.

Un cocodrilo mata a un hombre en una laguna y se pasea con su cadáver

Un hombre que se encontraba en la ciudad de Tampico, Tamaulipas (México), murió luego de ser atacado por un cocodrilo en el ecosistema natural conocido como la Laguna Carpintero.

De acuerdo con el informe de las autoridades, en horas de la mañana el sujeto, quien aún no ha sido identificado, ingresó a la laguna para nadar, haciendo caso omiso a las advertencias de los letreros que alertaban sobre la presencia de estos animales carnívoros.

Tiempo después, medios locales consignan que el cuerpo del hombre apareció flotando en otra zona del ecosistema en la que hay un canal con un puente, en donde los visitantes suelen quedarse para observar a las tortugas del parque. En un primer momento, solo se vio el cadáver, pero luego este se mueve y es cuando un hombre que estaba allí comenzó a grabar.

Mediante una pieza de video, difundida en las redes sociales, el sujeto se llevó una sorpresa cuando la cámara de su teléfono celular captura al reptil nadando; pero este animal tiene enterrado sus dientes en el hombro de la víctima, mientras lo arrastra sobre el agua.