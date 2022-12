Arrestada mujer que puso tres baldes con heces humanas frente a una estación de Policía

Un hecho desagradable se presentó en el condado de Electra, Estados Unidos, luego de que una mujer fuera detenida por dejar 22 kilos de excremento humano frente la estación de Policía local.

La mujer fue identificada por las autoridades como Mindy Stephens, de 46 años. El reporte oficial describe que el pasado jueves primero de diciembre, uno de los agentes se percató por medio de las cámaras de seguridad que había una mujer cargando unos baldes con lo que, al parecer, eran excrementos; los estaba poniendo al frente de la estación.

Stephens que se trasladaba en una camioneta con un remolque enganchado, fue interceptada por los oficiales quienes le preguntaron que se encontraba haciendo, a lo que ella respondió que estaba “tirando cubos de mierd** humana”, según reportó Law & Crime.

Mindy Stephens, que vestía un traje para manejo de residuos biológicos y una máscara amarilla, regresó a su auto y se fue del lugar dejando el desastre a la entrada de la estación.

De inmediato se le reportó la situación al supervisor a cargo, quien reconoció la voz de la mujer, y aseguró que tiempo antes había conversado con Mindy sobre baldes de excremento. Tras indagar sobre la situación, se pudo establecer que Stephens era la esposa del asistente del jefe del Departamento de Bomberos de Electra.

A la mujer la llamaron para que regresara a recoger los desechos, sin embargo, ella se negó. Razón por la cual se procedió con su arresto.

Stephens fue procesada por el delito de vertido ilegal de desechos, al ser un delito menor clase B, la mujer fue puesta en libertad bajo una fianza de 2 mil dólares. Según Law & Crime, la mujer tiene antecedentes por violencia intrafamiliar y agresión.

En cuanto a los desechos, se conoció que las autoridades tuvieron que llamar a trabajadores de aguas residuales locales para que levantaran los excrementos humanos.

Su novio intentó matarla y ella lo besa en el juicio

Todo comenzó cuando Micheli Schlosser estaba con Lisandro Rafael Posselt, su novio, en una heladería, y ella vio que le llegaban muchos mensajes de otra mujer, por lo que empezó a discutir con él. El hombre, después de irse un rato, no tuvo problema en volver al lugar, sacar su arma de fuego y accionarla contra la joven.

Según El Informador, la mujer en su momento afirmó: “Él nunca me había atacado, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó su error. Solo él sabe todo lo que le dije la madrugada del domingo, cuando volvíamos del baile. Los dos cometimos errores”.

“Él no quería matarme. Por supuesto que lo hizo mal, pero estoy seguro de que no lo volverá a hacer. Siempre me trató muy bien. ¿Qué hombre llena su habitación con fotos de su novia? Lo hizo”, afirmó la mujer.

Micheli Schlosser volvió con su ex tras recibir 5 disparos - Foto: twitter @kranvitter

El hecho ocurrió el 11 de agosto de 2019, cuando Micheli tenía 25 años y su novio 28. El diario Gazeta do Sul entrevistó a la mujer, quien manifestó: “Hablaremos y si todo va bien, volveremos y todo será como antes. Lo amo y ya lo he perdonado”.

“Peleamos por conversaciones que leí en su teléfono celular. Ese día lo provoqué mucho. Amenacé con denunciarlo a la policía por violación. Y por eso disparó (...) Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error. De todos los hombres que tuve, fue uno de los mejores. No puedo quejarme, él no es una mala persona”, agregó.

Pedro Rui da Fontoura Porto, el fiscal encargado del caso, en su momento manifestó que en muchas ocasiones la víctima se puso del lado del agresor: “El hecho de que llegue no solo a la sesión plenaria, sino también a la audiencia de instrucción que tuvo lugar antes, con intenciones de casarse con él, queriendo vivir el resto de su vida con un hombre que intentó matarla, sorprendió a todos. Cuando el juez anunció la sentencia en un régimen semiabierto, aplaudió. Nunca había visto esto antes”.