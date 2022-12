Colombiana con Alzheimer desaparecida llegó a Miami ¿cómo la encontraron?

Con un final alentador terminó la búsqueda de la colombiana María Velásquez quien con 63 años padece de Alzheimer. La mujer tomó un vuelo que tuvo como destino la ciudad de Miami. Sin embargo, cuando llegó a la ciudad estadounidense no se supo más de ella.

Su hijo Jonathan Vanegas inició rápidamente una búsqueda, no sin antes culpar a la aerolínea en la que viajaba su madre por no tomar las precauciones necesarias con una persona que padece esta enfermedad.

Luego de angustiosos días de búsqueda y gracias al brazalete médico que llevaba en su mano, pudo ser encontrada en una calle de la denominada ‘capital del sol’.

Una persona que caminaba la encontró desorientada y al ver lo que tenía en su brazo, llamó a la policía, ya que en su brazalete estaba escrito su nombre e información sobre su enfermedad. “Fueron horas de dolor, de sufrimiento, de pensar que ella tenía frío, hambre, que estaba confundida, que tenía miedo, terror, de cómo iba a dormir”, dijo Jonathan a medios de comunicación estadounidenses.

Un niño desaparecido en Miami fue encontrado en Canadá

Las autoridades de Policía de Miami-Dade informaron sobre el hallazgo en Canadá de Jorge ‘Jojo’ Morales, un menor de 6 años de edad, quien desapareció el pasado 27 de agosto, pero fue reportado el pasado miércoles 31 ante las autoridades.

La Policía canadiense logró la captura de Jorge Gabriel Morales (45 años), padre del menor y principal responsable del secuestro, junto a su madre, Lilliam Peña, abuela del niño (68 años).

Según el testimonio de la madre del pequeño, en el mes de agosto el padre de Jorge se llevó al menor para pasar un fin de semana en casa de la abuela paterna, como normalmente lo hacía, pero al culminar el fin de semana, el niño no fue devuelto a su hogar.

Tras realizar las respectivas denuncias, las autoridades iniciaron con los protocolos de búsqueda del menor, así como de los responsables de su rapto. Inicialmente, se tenía identificada la camioneta en la que se movía el padre del niño junto al pequeño, pero el 26 de septiembre fue encontrado el vehículo sin ocupantes.

Como parte de los esfuerzos para ubicar al niño, se emitió una “Alerta Amber” (America’s Missing: Broadcast Emergency Response), un sistema de notificación utilizada para encontrar a niños secuestrados o desaparecidos.

Las investigaciones apuntaban a que los secuestradores junto con el niño cruzaron hacia territorio canadiense con el objetivo de evadir los operativos realizados en Estados Unidos para recuperar al menor.

Freddy Ramírez, el director de la Policía de Miami-Dade resaltó a la opinión pública el compromiso que tuvieron las autoridades tanto nacionales como internacionales para lograr dar con el paradero del menor desaparecido.

“Este es otro ejemplo de cómo las fuerzas del orden público, locales, estatales, federales e internacionales, junto con los Estados Unidos y la oficina del fiscal del estado, se unen por la seguridad de un niño”, señaló el funcionario.

El caso del menor de edad, que además tiene autismo, tenía muy triste a la comunidad del condado, en especial a la madre del menor, Yanet Leal, quien con el paso de los días, sin tener información de su hijo, aseguró que llegó a pensar lo peor respecto a la integridad del niño.

“Estoy tan feliz porque mi hijo está bien, me temí lo peor (...) Toda madre teme lo peor y yo simplemente… no puedo, mi cuerpo es como si me dejara mi alma. Estoy tan feliz que no puedo dejar de llorar”, expresó la aliviada mujer.