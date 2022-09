Donald Trump utiliza su red social para promocionar teorías de conspiración de QAnon

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, ha utilizado su particular red social llamada Truth Social para promover varias publicaciones y elucubraciones insidiosas de QAnon.

Asimismo, el exmandatario se ha hecho eco de un video que comienza con una imagen que muestra una ‘Q’ gigante sobre su rostro y un texto en el que se puede leer “Guerra de información. Es hora de despertar”.

Además, en el video se puede apreciar una sucesión de imágenes de Trump sobre rótulos en los que se pueden leer variedad de textos que dan rienda suelta a las teorías de la conspiración que el magnate y los suyos han estado esparciendo, incluso antes de que saliera derrotado en las presidenciales de 2020.

“Gané. Ellos lo saben, yo lo sé, tú lo sabes”, dice uno de estos textos sobre una imagen de Trump, que a raíz de esos reclamos acabó derivando en la toma del Capitolio en Washington, el 6 de enero de 2021.

En relación a ese vergonzoso episodio de la historia reciente de Estados Unidos, hay otra imagen en la que se puede leer que la “verdadera insurrección” fueron “las trampas que hicieron los demócratas en 2020″.

“Estados Unidos primero, no los ilegales, los refugiados y los trabajadores extranjeros”, es otra de las soflamas racistas promovidas por Trump y entre sus acólitos de QAnon, un movimiento que tiene al magnate como único adalid.

Finalmente, el expresidente no se ha quedado ahí y ha compartido otras dos publicaciones, una en la que se lee “Creo que Dios puede hacerlo a través de él”, en clara alusión a él mismo. Y otra con un imagen de Jesús y el texto: “Jesús es el más grande. El presidente Donald Trump es el segundo más grande”.

Libro revela que Donald Trump recibe pagos con lingotes de oro

En los últimos meses, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha estado envuelto en escándalos por cuenta del allanamiento a su mansión en Florida, donde agentes del FBI encontraron documentos clasificados que, al parecer, no tenían que estar en poder de una persona que no fuera el jefe de Estado.

A pesar de que el proceso judicial continúa, para nadie es un secreto que Trump es un magnate del negocio inmobiliario en Estados Unidos, además de las inversiones que realiza en otras empresas. Esto lo ha llevado a acumular una fortuna cercana a los 3 mil millones de dólares, según la revista Forbes.

Han salido a la luz datos curiosos sobre la faceta empresarial de Trump. Según el libro Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America, escrito por la periodista de The New York Times Maggie Haberman, el empresario recibe algunos pagos de sus negocios por medio de lingotes de oro.

El libro, que se publicará a comienzos del mes de octubre, relata en uno de sus capítulos cómo uno de los inquilinos del edificio General Motors en Manhattan (propiedad del expresidente desde 1998) le envió una caja con una docena de lingotes de oro para pagarle el arriendo a Trump.

El libro de Haberman relata cómo el magnate norteamericano les confesó a los empleados que lo acompañaban que no sabía qué hacer con los lingotes de oro. Por esa razón, Trump le pidió a Matt Calamari, quien más adelante se convertiría en director de operaciones de la Organización Trump, que llevara la caja con los lingotes a su residencia ubicada en la torre Trump.

Finalmente, en el libro, la reconocida periodista se refiere a situaciones que se le han presentado al expresidente en el camino empresarial. Según información obtenida por la cadena CNN, Donald Trump se atrevió a amenazar al propietario de una revista que publicaría el incremento en su patrimonio.

*Con información de Europa Press.