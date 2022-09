El letrero de Hollywood tendrá un retoque para celebrar sus 100 años

En un lugar donde nadie quiere envejecer y los estiramientos faciales son comunes, ni el letrero que presenta Hollywood, en los Ángeles, estado de California, ante el mundo se queda por fuera.

El marco de nueve letras que se alza sobre las colinas de la ciudad de oropel cumple un siglo en 2023, y así como los actores y actrices que nunca envejecen, poco ha cambiado en décadas.

Pero como las estrellas del espectáculo bien saben, unos pequeños retoques le mantienen por siempre joven.

Para esta labor de retoque, se emplearán unos 1.500 litros de pintura y de imprimante para que el letrero de 14 metros de alto quedé como nuevo, informó Hollywood Sign Trust, organización a cargo de la pieza.

Los trabajos comienzan el lunes, con un equipo de diez personas que limpiarán las enormes letras que se alzan sobre La La Land.

El letrero, que es una visita obligatoria para todos los fanáticos de la meca del cine, inicialmente decía Hollywoodland, y fue construido como una publicidad para un desarrollo inmobiliario.

Pero en 1949, con la industria del cine entrando a su era de oro, la Cámara de Comercio de Hollywood retiró las últimas cuatro letras.

El letrero fue reconstruido en 1978, y es pintado a cada década, siendo la última vez en 2012.

“El letrero es el orgullo de Los Ángeles y nos emociona que los fans de todo el mundo vean este retoque para su muy especial cumpleaños número 100″, dijo Jeff Zarrinnam, a cargo del Hollywood Sign Trust.

Los trabajos de mantenimiento demorarán unas ocho semanas y deben terminar el 1 de noviembre.

Accidente de tránsito en un supermercado deja 8 heridos, entre ellos un niño de 5 años, en California

Un grave accidente automovilístico se presentó en Castro Valley, California, cuando un carro se estrelló contra un supermercado y terminó en medio de la estructura, por lo que ocho personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad de cinco años, confirmaron las autoridades para el New York Post.

Se conoció que fue un anciano de 88 años el que iba conduciendo el carro, le explicó la Patrulla de Carreteras de California (CHP) al medio local KTVU; sin embargo, se descartó que este estuviera bajo los efectos de alguna sustancia. Se agregó que el adulto mayor intentaba estacionar su vehículo en un lugar especial, pero terminó atravesando el edificio y en el centro del almacén.

En las imágenes compartidas por el cuerpo de bomberos que atendió el caso se puede observar cómo el vehículo se llevó por delante los estantes y alimentos expuestos en la tienda Trader Joe’s. En ese mismo momento, las personas que estaban por el paso del carro terminaron siendo arrolladas, por lo que, de los ocho heridos, cuatro estarían hospitalizados, aunque no se ha determinado el estado de salud de cada uno, le indicó la CHP al medio mencionado.

En medio de la emergencia, las autoridades tuvieron que desalojar el edificio hasta que se comprobara que todo estaba en orden, para prevenir una tragedia mayor. Se informó que se está investigando el caso, para determinar si fue una falla mecánica o un mal manejo del vehículo lo que llevó al accidente.

“Me moví hacia atrás y en ese momento un tipo me agarró muy fuerte y me jaló hacia atrás, así que estaba fuera de peligro... Si no me hubiera movido lo suficientemente rápido, podría haber sido atropellado por el auto”, afirmó una testigo para el New York Post.

*Con información de AFP.