En Florida, Estados Unidos, una mujer murió tras ser atacada por cinco perros

Una mujer de 61 años de edad identificada con el nombre de Pamela Jane Rock y que trabajaba para el servicio postal de Estados Unidos, fue atacada por varios perros el pasado 21 de agosto en horas de la tarde en el área conocida como Interlachen Lake Estates.

Luego que el vehículo en el que se movilizaba se averiara, la mujer tuvo que bajarse para revisar lo que ocurría. Sin embargo, tras estar en la calle, fue atacada por los caninos de manera sorpresiva, según información oficial de la oficina de policía del condado de Putnam.

Los policías que respondieron a la llamada de los vecinos quienes escucharon los gritos de la víctima pidiendo ayuda, encontraron a la mujer en el suelo con un sangrado severo. Las autoridades reportaron haber visto cinco perros estar cerca detrás de una cerca en una residencia ubicada en el 2000 de Walker Drive.

Testigos que vieron el mortal ataque informaron a que escucharon a una mujer pedir ayuda de manera desesperada y cuando salieron la vieron en el suelo con cinco perros atacándola encima de ella. Según el relato de quienes presenciaron la situación, un vecino tuvo que disparar al aire para tratar de dispersar a los animales.

Los equipos de emergencia que llegaron a la escena asistieron rápidamente a la mujer con primeros auxilios, a quien incluso le pusieron torniquetes para detener la gran cantidad de sangre que salía de su cuerpo. Luego fue llevada al Hospital HCA Florida Putnam en una ambulancia y luego trasladada en avión a un centro de atención en Gainesville, donde permaneció en estado crítico. Posteriormente se conoció su fallecimiento.

Las autoridades de control animal del condado ubicado al norte de Florida se hicieron cargo de los cinco perros identificados por testigos del ataque.

“Nuestros corazones están con la víctima y su familia mientras atraviesan este trágico evento [...] Es imperativo que los dueños de estos perros asuman la responsabilidad de mantener a sus animales en un lugar seguro para su seguridad y la de quienes los rodean”, dijo el alguacil H.D. ‘Gator’ DeLoach en una rueda de prensa. Las investigaciones siguen su curso y hasta el momento no se ha reconocido a ningún responsable por esta muerte.

Otra víctima mortal por ataque de perros

Como Freddy García fue identificado un hombre que perdió la vida en Fort Bend, Texas, Estados Unidos, luego de que fuera atacado por una jauría de siete perros raza Pitbull, en momentos en que se dirigía a una tienda a realizar una compra.

De acuerdo con el medio USA Today, el hombre, latino, tenía 71 años de edad. Aunque alcanzaron a trasladarlo en avión hasta Memorial Hermann en Houston, falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los caninos. El dueño de los perros, Samuel Cartwright, de 47 años, se encuentra bajo arresto y deberá pagar una fianza.

Aseguran que Cartwright no hizo nada para evitar el brutal ataque de los animales a Freddy García, cuando tan solo este iba caminando. “No hizo nada para provocar a estos animales. No fue necesario. No tuvo sentido. Este es un incidente trágico siendo lastimado por perros. No puedo decir cuánto lamento lo que sucedió”, dijo a medios locales Eric Fagan, el alguacil del condado de Fort Bend.