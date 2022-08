En video: migrantes se enfrentaron a la patrulla fronteriza de Estados Unidos

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos fueron golpeados por dos migrantes mexicanos, los cuales fueron detenidos cuando intentaban cruzar una barrera ubicada en el Océano Pacífico.

El hecho quedó registrado en video, y se puede apreciar el momento en el que uno de los detenidos se burla de los agentes y acto seguido los golpea mientras es arrestado.

Asimismo, uno de los migrantes fue retenido boca abajo en la arena por un agente, mientras que el otro grita y también trata de atacar a un agente de la Patrulla Fronteriza. Sin embargo, fue abatido por la espalda.

De igual manera, a lo largo del video se puede escuchar varios gritos, que según dicen las autoridades era de otros migrantes, quienes se encontraban en la barrera de Tijuana.

Según las autoridades, los migrantes tienen una edad de 17 y 20 años, los cuales fueron detenidos. Además, un portavoz de la Oficina de Campo del FBI en San Diego, indicó que está investigando el asalto a los agentes federales.

“Revisaremos todos los hechos disponibles del incidente para determinar qué respuesta federal se justifica. Como este es un asunto pendiente, no tenemos más comentarios”, aseveró el portavoz al The New York Post.

Cabe mencionar que en días anteriores dos niños de 3 y 5 años murieron ahogados mientras intentaban ingresar por el Río Bravo, confirmando un total de 609 muertes de migrantes a lo largo de este 2022.

Estos son los estados donde entregan cheques de estímulo

Ante la situación que se presentó por la pandemia del coronavirus que llevó al cierre de ciudades y restricciones para la movilidad, muchas personas no solo perdieron sus trabajos, sino que se afectaron los ingresos de millones de personas en el mundo.

Eso llevó a que muchos gobiernos crearan subsidios y otros alivios para tratar de detener el impacto de casi dos años de restricciones que tuvo efecto, especialmente, en los ingresos de las familias.

Por ejemplo, en Estados Unidos, el país con más casos de contagio de coronavirus, al alcanzar los 93.623.893, mientras que la cifra de fallecidos es de 1.040.898 personas hasta este miércoles.

En ese país se establecieron los cheques de estímulo, un apoyo que aún se entrega a los sectores afectados por la pandemia en 10 estados.

La Oficina del Censo en EE. UU., señaló que este subsidio salvó de la pobreza a muchas personas. Pese a que ya se levantaron muchas restricciones y ha habido una reapertura de los diferentes sectores económicos y laborales, este apoyo permanecerá.

Estos son los estados en los que se giran los cheques estímulo:

Virginia

Allí las personas reciben 500 dólares (unos 2 millones de pesos colombianos) por concepto de devolución de impuestos y se dan 250 (un millón de pesos colombianos, aproximadamente) en los casos de declaración tributaria individual y 500 (unos dos millones de pesos colombianos) para la conjunta.

Nuevo México

En ese estado fue sancionada una ley por la gobernadora Michelle Lynn Lujan Grisham y que establece que a las parejas casadas que hagan una declaración conjunta se les reembolsarán 500 dólares (unos 2 millones de pesos colombianos).

Entre tanto, los jefes de familia o cónyuges también pueden recibir este beneficio si sus ingresos son menores a 150.000 dólares (unos 600 millones de pesos aproximadamente).

New Jersey

Por gestión del gobernador, Philip Dunton Murphy, los residentes elegibles reciben hasta 500 dólares (unos 2 millones de pesos colombianos aproximadamente) como reembolso para la clase media.

Maine

El pago de este subsidio asciende entre 850 (unos 3.400.000 pesos colombianos aproximadamente) y 1.700 dólares (unos 6 millones 800 mil pesos colombianos aproximadamente). La cifra es menor para quienes están solteros y se eleva para parejas.

Indiana

El reembolso es de 125 dólares (unos 500.000 pesos colombianos aproximadamente) a los ciudadanos elegibles.

Illinois

En ese estado, el Gobierno estableció un plan de ayuda familiar que supera los 1.830 millones de dólares (unos 7.320 millones de pesos colombianos aproximadamente). Adicionalmente, se determinó una reducción en el impuesto sobre las ventas de 6.25 % a 1.25 %.

Florida

Se envían cheques de 450 dólares a las familias cuidadoras con programas de asistencia social o padres de crianza.