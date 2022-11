Esta fue la venganza que le hizo Izza, una reconocida cantante, a su ex, y que se volvió viral

Una joven de 25 años, conocida en el mundo de la música como Izza, y que ha cautivado a su público en Estados Unidos, y localmente, en Los Ángeles, a través de sus redes sociales, aprovechó estas cuentas para contar a sus seguidores lo que había hecho para vengarse de su expareja luego de que este la engañara con otra mujer.

“Creo que cuando te rompen el corazón, solo quieres vengarte y demostrar que lo estás haciendo mucho mejor. Quería que esta persona que me hizo mal me viera la cara, se arrepintiera y viera lo bien que lo estoy haciendo. Ver que estoy teniendo una carrera musical próspera y mucho mejor”, afirmó la joven en entrevista para el diario local Kennedy News.

Al parecer, la venganza que planeó la cantante fue de un doble provecho, puesto que utilizó el lanzamiento de su último álbum para poner vallas publicitarias en todo Los Ángeles con el fin de promocionarlo y que hasta su ex se diera cuenta del progreso de su carrera musical.

“Mi ex me engañó, así que puse una valla publicitaria con mi cara frente a su apartamento para que él y su nueva chica puedan verme todos los días”, escribió Izza en un video que publicó en su cuenta de TikTok y que rápidamente se viralizó. En las imágenes se logra ver a la cantante detrás de una de sus vallas, mostrando su venganza.

“No me importa lo que piense mi ex. Durante tanto tiempo, me preocupé por lo que pensaba la gente y dicté mis decisiones según como mis acciones hacían sentir a otras personas. Él no ha estado en contacto. No me importa”, agregó la joven cantante, según el medio citado.

Mujer descubrió la infidelidad de su esposo por medio del bluetooth de su carro

Los hechos habrían sucedido en México, donde, según el video, un hombre toma su dispositivo móvil y sale del vehículo donde se encontraba con su pareja a escuchar un mensaje de audio (nota de voz) que le ha enviado alguien a su celular.

Al salir del vehículo, la pareja decide grabarlo y se da cuenta de que el bluetooth del carro seguía conectado al celular de su esposo, quien estando fuera del vehículo, reprodujo el audio una y otra vez, pues no podía escucharlo, ya que el sonido estaba saliendo por los parlantes del carro.

“Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje?, ¿estás con tu esposa o qué?”, dice la mujer en la nota de voz. “¿Nos vamos a ver hoy o qué?”, agregó la joven que era escuchada por la esposa dentro del carro.

El hombre reprodujo el mensaje dos veces y cuando iba a hacerlo por tercera vez, se dio cuenta de que el sonido estaba saliendo dentro del carro y su esposa lo había escuchado todo.

El video fue publicado por una cuenta de Instagram y las reacciones no se hicieron esperar, algunos usuarios criticaron al hombre por su infidelidad, y celebraron la astucia de la mujer al grabar el hecho.

“Lástima que no está el video completo con la reacción de la esposa frente al tipo”, “más estupidez es que ella lo perdone”, “sin necesidad del audio ya se había delatado al salir del carro”, “tarde o temprano las mentiras se descubren”, comentaron algunos usuarios en la publicación.