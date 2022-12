Este es el ranking de películas favoritas de Barack Obama en 2022

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, continúo su tradición decembrina publicando la lista de películas que más disfrutó durante este saliente 2022. Pues bien, como es costumbre, su selección es de una amplia gama de géneros y tramas, entre las que se destacan producciones de personajes reconocidos como Steven Spielberg, Asghar Farhad, Tom Cruise, entre otros.

“Vi algunas películas geniales este año; estas son algunas de mis favoritas. ¿Qué me perdí?”, escribió el exmandatario jocosamente, y haciendo una invitación a sus seguidores para que le recomendaran otras películas que fueran consideradas como las mejores de este año.

Encabezando la lista de Obama se encuentra The Fabelmans, un drama que ha sido calificado como “semiautobiográfico” y que se ambienta entre los años 50 y 60 y que fue dirigida y coproducida por Steven Spielberg, mientras que Tony Kushner estuvo a cargo del guion.

Se trata de la historia de un pequeño que, tras descubrir un secreto familiar comienza a desarrollar su gusto por el cine y a través de la creación de producciones audiovisuales comienza a forjar su vida, según la sinopsis de la producción recogida por el reconocido portal Filmaffinity.

Seguida de esta se encuentra la producción coreana de misterio y drama, Decision to Leave, y al igual que la anterior cuenta con una calificación por encima de 7 estrellas en el portal mencionado. Este filme fue dirigido por Park Chan-wook, en la que se contaría la historia de un policía que termina enamorándose de una viuda, pero en el que primero deben resolver el crimen principal.

“Es deslumbrante ver la química de ambos actores en pantalla y sus cambios de registro del cine negro al romance, uno en donde no se necesita ser explícito para dejar en claro las cosas, pues muchas situaciones dependen del subtexto”, se relató en una de las críticas que recibió la producción según recoge el portal La Estatuilla.

Y el top tres continúa con The Woman King, calificada con un 6,7 en el portal especializado IMDb, dirigida por la estadounidense Gina Prince-Bythewood y distribuida por Sony Pictures. Es una película de acción, drama y con algunos roces históricos que cuentan la historia de un pueblo negro en África.

“Una epopeya histórica inspirada en hechos reales ocurridos en el Reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX”, explica el portal citado sobre la trama de esta película.

Aftersun, dirigida por Charlotte Wells; Emily the Criminal, por John Patton Ford; Petite Maman, por Céline Sciamma; Descendant, por Margaret Brown (basada en la producción de campo); Happening, por Audrey Diwan, son las que siguen en la larga lista, películas en las que se destaca la dirección femenina, así como la inclusión de producciones de países como Francia y Reino Unido.

Y siguiendo con Everything Everywhere all at Once, de dos directores estadounidenses, antecediendo una de las películas de las que más se comentó en este 2022, la secuela de una de las producciones famosas desde 1986, ‘Top Gun: Maverick’, dirigida por Joseph Kosinski y con una puntuación de 8,4 en IMDb.

Así entonces, la lista la concluyen The Good Boss, dirigida por Fernando León de Aranoa y ganadora del Premio Goya a la Mejor Película; la japonesa Wheel of Fortune and Fantasy, por Ryusuke Hamaguchi; A Hero, por Asghar Farhadi y ganadora en los Premios del Festival de Cannes: Gran Premio; Hit the Road, por Panah Panahi; Tár, por Todd Field, y finalmente After Yang, por Kogonada.