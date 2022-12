La Academia anunció el listado de películas preseleccionadas de los Premios Óscar

La Academia de Hollywood dio a conocer este miércoles 21 de noviembre la lista de películas preseleccionadas para los Premios Óscar. Los nominados definitivos se conocerán más adelante con el resto de las nominaciones y los ganadores se anunciarán durante la 95 edición de la entrega de los premios.

Los académicos ya eligieron el pasado mes de agosto las tres cintas finalistas de entre 42 largometrajes estrenados entre el 1.° de enero y el 30 de noviembre de 2022. En la carrera se quedaron fuera finalmente Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, y As bestas, de Rodrigo Sorogoyen.

La Academia explicó que cada preselección está determinada por los miembros de esa rama correspondiente, a excepción de Largometraje Internacional.

‘Los miembros de todas las sucursales están invitados a participar en la ronda preliminar de votación y deben cumplir con un requisito mínimo de visualización para poder votar en la categoría’, dijo.

Las películas por categoría son:

Largometraje documental

15 películas avanzarán en la categoría de Largometraje Documental para los 95 Premios de la Academia. 144 películas fueron elegibles en la categoría. Los miembros de la Rama Documental votan para determinar la lista corta y los nominados.

Las películas, listadas en orden alfabético por título, son:

Children of the Mist

All the Beauty and the Bloodshed

All That Breathes

Cortometraje Documental

15 películas avanzarán en la categoría de Cortometraje Documental para los 95 Premios de la Academia. 98 películas calificadas en la categoría. Los miembros de la Rama Documental votan para determinar la lista corta y los nominados.

38 at the Garden

Stranger at the Gate

Shut Up and Paint

How Do You Measure a Year?

As Far as They Can Run

Angola Do You Hear Us? Voices from a Plantation Prison

Largometraje Internacional

15 películas avanzarán a la siguiente ronda de votaciones en la categoría de largometraje internacional para la 95.ª edición de los Premios de la Academia. Las películas de 92 países y regiones fueron elegibles en la categoría. Se invitó a los miembros de la academia de todas las sucursales a participar en la ronda preliminar de votación y deben haber cumplido con un requisito mínimo de visualización para ser elegibles para votar en la categoría.

En la ronda de nominaciones, los miembros de la Academia de todas las ramas están invitados a optar por participar y deben ver las 15 películas preseleccionadas para votar.

Mexico, ‘Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths’

Germany, ‘All Quiet on the Western Front’

Maquillaje y Peluquería

10 películas avanzarán en la categoría de Maquillaje y Peinado para los 95 Premios de la Academia. Todos los miembros de la rama de maquilladores y peluqueros de la Academia serán invitados a ver extractos y entrevistas con los artistas de cada una de las películas preseleccionadas el domingo 15 de enero de 2023. Los miembros de la rama votarán para nominar cinco películas para la consideración final de Óscar.

Las películas, enumeradas en orden alfabético por título, son:

Todo tranquilo en el frente occidental

‘Crimes of the Future’

‘All Quiet on the Western Front’

Música (partitura original)

15 partituras avanzarán en la categoría de partitura original para los 95 Premios de la Academia. 147 puntajes fueron elegibles en la categoría. Los miembros de Music Branch votan para determinar la lista corta y los nominados.

‘Everything Everywhere All at Once’

‘Avatar: The Way of Water’

‘All Quiet on the Western Front’

Música (canción original)

15 canciones avanzarán en la categoría de Canción Original para los 95 Premios de la Academia. 81 canciones fueron elegibles en la categoría. Los miembros de Music Branch votan para determinar la lista corta y los nominados.

Las canciones originales, junto con la película en la que aparece cada tema:

‘Time’ from ‘Amsterdam’

‘Nothing Is Lost (You Give Me Strength)’ from ‘Avatar: The Way of Water’

‘Lift Me Up’ from ‘Black Panther: Wakanda Forever’

‘This Is A Life’ from ‘Everything Everywhere All at Once’

‘Ciao Papa’ from ‘Guillermo del Toro’s Pinocchio’

‘Til You’re Home’ from ‘A Man Called Otto’

‘Naatu Naatu’ from ‘RRR’

‘My Mind & Me’ from ‘Selena Gomez: My Mind & Me’

‘Good Afternoon’ from ‘Spirited’

‘Applause’ from ‘Tell It like a Woman’

‘Stand Up’ from ‘Till’

‘Hold My Hand’ from ‘Top Gun: Maverick’

‘Dust & Ash’ from ‘The Voice of Dust and Ash’

‘Carolina’ from ‘Where the Crawdads Sing’