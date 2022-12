Estos son los requisitos para viajar a Estados Unidos en este diciembre

La época navideña es el momento en el que las familias aprovechan para reunirse y disfrutar de las festividades juntos, aunque no siempre se presenta esta posibilidad, ya sea por situaciones económicas o largas distancias, frecuentemente, este tipo de viajes se planean con tiempo con la esperanza de lograrlo.

Pues bien, uno de los destinos preferidos es Estados Unidos, y luego de que la pandemia de la covid-19 limitara las opciones de reencontrarse, este 2022 ha quitado algunas de las barreras sanitarias y ha dejado la posibilidad más alta de llegar a este país.

Desde la embajada de Estados Unidos en Colombia, las autoridades migratorias han enlistado los requisitos que se les pedirá a los viajeros y que por el momento siguen vigentes. Además de una visa de turismo, o que le permita hacer este tipo de viajes dependiendo los criterios y las necesidades, hay algunos otros requerimientos que deberá presentar para efectuar su viaje.

Uno de los requisitos es el carné de vacunación contra la covid-19 con un esquema completo, esto es una o las dos dosis según la vacuna aplicada, por el momento no se ha indicado que las personas deben presentar una tercera aplicación, por lo que no es una obligación tener la tercera o cuarta inoculación.

Solamente se debe presentar una prueba de detección del virus con resultado negativo, no mayor a 48 horas, si la persona no cuenta con un esquema de vacunación contra la covid-19 completo. De lo contrario, no es necesario que los turistas presenten este comprobante.

“Si completó su esquema de vacunación dentro de los 14 días antes de la entrada a Colombia, también deberá realizarse una prueba de antígeno 48 horas antes de la llegada o una prueba de PCR 72 horas antes de la llegada a Colombia”, o esta es la otra opción aplicable al momento, según indicó la embajada.

Además de esto, se resalta que para ciudadanos colombianos en necesario llenar el formulario de Migración Check-mig, puesto que este será pedido por las autoridades nacionales a la hora de dejar el país, y quienes no tengan el registro hecho se les impedirá la salida, o en dado caso, el acceso.

Ciudadanía estadounidense

El portal oficial del Gobierno de Estados Unidos, que se encarga de brindar la información confiable de los trámites para conseguir la ciudadanía americana, ha publicado un paso a paso de lo que se debe hacer para lograr tener este importante documento, sobre todo para personas que nacieron en otros países.

Es importante aclarar que las personas que no hayan nacido en los Estados Unidos y quieran adquirir una ciudadanía pueden hacerlo a través de dos formas: por nacimiento, a través de los padres o por naturalización.

Sobre el tiempo que puede llevarle a obtener su ciudadanía puede variar dependiendo del caso que es llevado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, sigla en inglés).

La ciudadanía por naturalización, que es una de las más comunes para personas no nacidas en territorio norteamericano, tiene que ver con algunos requisitos como estar casado (a) con un ciudadano estadounidense, ser miembro activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos o haber sido residente del país durante 5 años.

El Usagov le brinda la información y el paso a paso en el proceso, iniciando con verificar su elegibilidad, completar el formulario N-400 y presentarse para una toma de huellas dactilares.

El examen de naturalización es el último paso para obtener la ciudadanía estadounidense y consta de dos partes: una prueba de educación cívica en la que se debe preparar para responder 100 preguntas, de las cuales 10 serán elegidas por el oficial del USCIS para que sean respondidas correctamente por usted.

También existe una prueba de inglés que consta de tres partes (conversación, lectura y escritura), en el examen oral se tiene presente su habilidad para hablar inglés, también se pide que el aplicante pueda leer correctamente dos oraciones en inglés y escribir de manera correcta una de tres oraciones en inglés.