Falso médico fue sentenciado a prisión por nueva estafa en el sur de Florida, Estados Unidos

Un estafador en serie que ganó fama nacional cuando era adolescente tras hacerse pasar por médico para estafar a un paciente, regresará a prisión después de declararse culpable de robar más de 10.000 dólares a su empleador.

Malachi Love-Robinson, de 25 años, recibió una sentencia de más de dos años y cuatro meses esta semana después de declararse culpable en el condado de Palm Beach, Florida, de hurto mayor y esquema organizado para defraudar.

Los documentos judiciales muestran que en 2020, Robinson trabajaba como vendedor para una empresa que conecta a los transportistas con las empresas de camiones. En lugar de que los clientes hicieran pagos a la empresa, Love-Robinson les pedía que enviaran el dinero a las cuentas que él controlaba.

Love-Robinson llamó la atención nacional por primera vez en 2016, cuando tenía 18 años, cuando fue arrestado después de abrir el Centro Médico The New Birth New Life, identificándose como “Dr. Amar.”

- Foto: Getty Images/iStockphoto

Le robó 30.000 dólares a un paciente de 80 años durante visitas a domicilio y 20.000 dólares adicionales a un médico. Finalmente, fue arrestado después de examinar y prescribir tratamiento a un oficial de policía encubierto que se hacía pasar por un paciente.

Más tarde ese año, mientras estaba en libertad bajo fianza, Love-Robinson fue arrestado en Virginia después de que intentó comprar un automóvil Jaguar con una tarjeta de crédito robada. Se declaró culpable en ambos casos y salió de prisión en 2019.

Médico de California se declaró culpable de recetar ilegalmente 120.000 pastillas de opioides durante seis años

En otros hechos, un médico del sur de California se declaró culpable de recetar más de 120.000 pastillas de opioides durante un lapso de seis años, incluso, le recetó a un conductor que luego atropelló y mató a un ciclista, según dijeron los fiscales federales.

En su declaración de culpabilidad, el Dr. Dzung Ahn Pham de Tustin admitió haber distribuido las píldoras sin un propósito médico legítimo a cambio de pagos en efectivo y seguros. Se declaró culpable el pasado viernes 7 de octubre de 2022, de conspiración para distribuir sustancias controladas, informó el Registro del Condado de Orange.

- Foto: Getty Images

Pham enfrentará hasta 20 años en una prisión federal, luego de haber sido sentenciado el pasado 6 de enero de 2023, dijo el periódico local.

Desde el 1 de enero de 2013 hasta el 17 de diciembre de 2018, Pham emitió recetas para alrededor de 53.000 pastillas de oxicodona, 68.000 pastillas de hidrocodona y 29.000 pastillas de sales de anfetamina, usando 18 nombres de pacientes diferentes, según su declaración de culpabilidad.

El historial de Pham de recetar grandes cantidades de píldoras llevó a una farmacia de CVS a dejar de aceptar recetas de él cuando no podía justificar la cantidad de píldoras que recogían los pacientes, aseguraron los fiscales cuando se presentaron los cargos en 2018.

- Foto: Getty Images / NurPhoto / Colaborador

Pham conspiró todo esto junto con Jennifer Thaoyen Nguyen, de 51 años, una farmacéutica con licencia que también acordó declararse culpable por el mismo cargo de delito grave a finales de este mes, según muestran los registros judiciales.

Además, Pham dirigió a sus pacientes a la farmacia de Nguyen para surtir sus recetas, porque sabía que otras farmacias no lo harían, según documentos judiciales.

El hombre que se mencionó al principio, el cual golpeó fatalmente a un bombero que entrenaba en su bicicleta para un triatlón, dijo a los investigadores que estaba tomando medicamentos recetados por Pham, afirmaron los fiscales. Se encontraron varios frascos de prescripción con el nombre de Pham en el automóvil del conductor.

Stephen Scarpa fue declarado culpable de asesinato en segundo grado por la muerte del capitán de bomberos de Costa Mesa, Mike Kreza. Pham no fue acusado de la muerte.