Hombre fue declarado muerto, pero casi media hora después seguía respirando, ¿qué pasó?

En la costa oeste de Florida, Estados Unidos, en el condado de Pinellas, un hombre había sido declarado muerto por dos paramédicos, pero este aún tenía signos vitales.

Así lo pudo confirmar un agente de la policía local que acudió al domicilio de Thomas Maxwell, de 66 años, quien supuestamente estaría muerto ante un mal procedimiento del personal médico que le atendió.

De acuerdo con la información oficial, Maxwell fue atendido cuando por dos paramédicos y el cuerpo de bomberos de la localidad de Clearwater, luego de que este estuviese inconsciente como consecuencia de un paro cardíaco. En ese mismo sentido, los galenos hicieron una evaluación del paciente y, tras el procedimiento, lo declararon muerto.

La persona habría sufrido un paro cardíaco. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Su pecho subía y bajaba y hacía ruidos, por lo que sus pulmones estaban funcionando”, manifestó hija, Phoebe Maxwell al canal local WFLA. Ante esta explicación, la misma mujer indicó que antes de la llegada del cuerpo médico, entre ella y una amiga le hicieron proceso de reanimación cardiopulmonar al hombre de 66 años.

Seguido de esto, un agente de la Oficina del Alguacil del Condado de Pinellas llegó al lugar para corroborar la muerte natural de dicha persona; sin embargo, se llevó una sorpresa. El señor Maxwell aún respiraba.

Como paso seguido, el agente llamó a los bomberos de la vecina ciudad de Largo, quienes trasladaron al señor de 66 años a un hospital local.

“Tras la notificación de este incidente, retiramos de inmediato a ambos bomberos de sus funciones normales y de sus capacidades para brindar atención al paciente”, dijo en un comunicado el jefe de bomberos de Clearwater, Scott Ehlers.

Asimismo, en la misiva agregó que desde la oficina de bomberos y la de las autoridades sanitarias del condado se está investigando el suceso y la falla tan grave.

El señor de 66 años fue llevado a un centro clínico. - Foto: Getty Images / Richard T. Nowitz

“Contamos con políticas y procedimientos estrictos que no se cumplieron, según nuestra revisión preliminar. Estos dos no cumplieron con el estándar de atención que nuestros ciudadanos esperan y merecen”, determinó Ehlers, quien extendió sus disculpas públicas por las acciones de los paramédicos.

En la versión oficial de lo sucedido se notificó que pasaron 28 minutos entre el falso dictamen de los paramédicos y la atención en el centro médico de Largo.

Abuelita de 85 años murió tras ser atacada por un caimán; intentaba salvar a su perro de las fauces del animal

Una mujer de 85 años murió tras ser atacada por un caimán mientras paseaba a su perro por una urbanización ubicada en el estado de Florida.

Poco después del mediodía del lunes 20 de febrero, agentes de la oficina del sheriff del condado de St. Lucie (este) y de la Comisión de Conservación de la Pesca y la Fauna estatal recibieron una llamada de emergencia por un ataque de caimán en Spanish Lakes, una urbanización reservada para mayores de 55 años, según la cadena WPTV.

Vecinos de la víctima contaron a ese medio que la mujer estaba paseando a su perro por el barrio cuando un caimán lo agarró. La anciana trató entonces de liberar a su animal y, mientras forcejeaba, el reptil la mordió detrás de una casa cercana a un canal.

El caimán tenía 3,3 metros de largo - Foto: getty Images / Posnov

“Vi a mi vecina, el perro corría y mi vecina estaba en el suelo y un caimán le mordía la pierna y la arrastraba al agua”, contó Carol, una vecina de 77 años, a la cadena de noticias WPBF.

“Le dije: ‘nada hacia el bote de remos’, y ella me dijo: ‘no puedo, el caimán me tiene agarrada’”, añadió. Carol corrió hasta su garaje, agarró un palo y volvió al canal, pero la víctima ya no estaba allí.

Las autoridades recuperaron el cuerpo de la anciana en el agua, y una persona especialista capturó al caimán, que medía unos 3,3 metros de largo, según WPTV. El perro sobrevivió al ataque.

“Nuestras oraciones van para los seres queridos de la víctima y los residentes de Spanish Lakes que conocían a la víctima y presenciaron el ataque”, escribió la oficina del sheriff de St. Lucie en la red social Facebook.