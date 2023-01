Mujer detalla cómo fue una cita de Tinder con Bryan Kohberger, sospechoso de asesinar a cuatro jóvenes en EE. UU.

Una mujer afirma que tuvo una cita de Tinder con Bryan Kohberger, el joven de 28 años acusado de asesinar brutalmente a cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho.

Por medio de las redes sociales, la mujer indicó que mantuvo un encuentro con este joven y que logró convencerla y persuadirla para poder ir a su apartamento, tras una encontrarse en el cine, con el fin de que la cita tuviese otro tono.

En ese sentido, la joven mujer supuestamente coincidió con Kohberger, quien la invitó a salir al cine, hace unos siete años, según su video en la red social TikTok, donde contó cómo fue el extraño encuentro.

Ahora bien, la mujer detrás del video, quien se identifica como Hayley, habría coincidido con Kohberger en Tinder hace unos siete años, mientras ella era estudiante de psicología en Penn State Hazelton.

De acuerdo con esta publicación, Kohberger también estudiaba psicología en otra escuela cercana, lo que fue un punto de unión para los dos y así romper el hielo por medio de la aplicación de citas.

“Mis interacciones con Bryan fueron muy breves. No sé mucho sobre él”, dijo la mujer en su video de TikTok publicado el lunes.

“Coincidimos en Tinder, hablamos durante un par de horas y luego él me dijo: ‘Oye, ¿quieres ir al cine conmigo esta noche?’. Le dije que sí. Así que fuimos al cine”, explica.

Cabe destacar que, aunque la pareja solo salió una vez, Hayley dijo que “él como que cambió completamente una vez que estuvimos en mi dormitorio, así que me alegro de haber sido capaz de escapar”.

“Pensé que sólo iba a dejarme, pero no fue así. Como que se invitó a sí mismo a entrar”, dijo.

Una vez dentro de la habitación de Hayley, Kohberger quería ver otra película en Netflix y fue entonces cuando las cosas tomaron un giro “espeluznante”.

“Fue muy insistente cuando se trataba de dirigirse a mi dormitorio conmigo. Pero no me dio ninguna sensación de miedo ni nada por el estilo. Solo pensé que estaba aferrado a la idea porque dijo que quería pasar más tiempo conmigo”, dijo Hayley por su parte a The Post.

“Él seguía tratando de tocarme. No de forma inapropiada, solo intentaba hacerme cosquillas y frotarme los hombros, y yo le decía ‘¿por qué me tocas? “, dijo la mujer sobre el comportamiento del hoy acusado de cuatro asesinatos

Al parecer, Kohberger “se puso muy serio” en respuesta a su acusación y negó haberla tocado.

“Me dijo: ‘No te estoy tocando’, y yo le dije: ‘Sí me estás tocando’, y él me dijo: ‘No te estoy tocando’. Intentaba hacerme creer que no me había tocado, lo cual es extraño”, afirmó.

Hayley dijo que en ese momento se excusó para ir al baño compartido y Kohberger supuestamente la siguió hasta allí. “No entró conmigo, pero se quedó delante de la puerta. Me pareció raro”, dijo.

No obstante, al ver ese comportamiento quería que Kohberger se fuera, pero como, según ella, era demasiado torpe socialmente para pedírselo, entonces Hayley fingió vomitar.

“No fue porque le tuviera miedo o porque pensara que me haría daño si le pedía que se fuera. Fue sobre todo porque soy socialmente torpe. No sabía cómo pedirle que se fuera”, afirmó Hayley.

Al parecer, y según narra la mujer, Kohberger envió entonces un mensaje a Hayley en Tinder para decirle que se iba.