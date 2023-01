Jueza de Nueva York renuncia tras ser acusada de hacer comentarios racistas y homofóbicos

Una jueza de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, renunció a su cargo luego de que se encontrara en el ojo de las críticas por cuenta de una serie de comentarios racistas y homofóbicos realizados por la mujer a sus compañeros de trabajo.

Harriet Thompson es el nombre de la jueza que ejerce funciones en la corte testamentaria de Brooklyn. Thompson acordó que se mantendrá en el cargo hasta el próximo primero de marzo, según reportó la la Comisión de Conducta Judicial del estado.

En cuanto a los argumentos para acordar su renuncia, la mujer señala que presenta una “lesión de hombro” la cual no le permite hacerle frente a la lluvia de críticas que ha tenido por su comportamiento.

Harriet le dijo a sus compañeros de trabajo que la homosexualidad es una “abominación”, también expresó que los ciudadanos hispanos tienen “rasgos engañosos”.

La jueza está en el ojo de las críticas por cuenta de una serie de comentarios racistas y homofóbicos. - Foto: Getty Images

Además, definió a cuatro de sus colegas como “gays racistas jodidos”, según informó el New York Post. Esta situación hizo que en el mes de diciembre del 2021, la Oficina de Administración de Tribunales tomara la decisión de suspender a Thompson tras corroborar las denuncias por mala conducta.

Por su parte, la Comisión de Conducta Judicial del estado acusó a la funcionaria en mayo del 2022, en donde también se le incluyeron cargos por no cumplir con sus deberes judiciales, generar retrasos y no completar su educación ética obligatoria.

El salario de la jueza es de 210 dólares al año, este se podría ver involucrado en la audiencia formal programada para el 17 de enero. Sin embargo, como la mujer renunció podrá mantener su pensión de funcionario judicial.

“Si la jueza Thompson no hubiera desarrollado alguna enfermedad incapacitante, se habría defendido enérgicamente, pero descubrió que era algo imposible de hacer en este momento (...) Cabe señalar que no se han presentado hallazgos de irregularidades en su contra”, contó el abogado de Harriet, Andrew Fisher a The New York Post.

NY judge accused of making racist, anti-gay remarks agrees to step down https://t.co/JhvAq3d6XY pic.twitter.com/wiKoVIKWX0 — New York Post (@nypost) January 9, 2023

Una mujer viajaba con un animal muy poco común y fue descubierta en un aeropuerto

Las autoridades aeroportuarias de Estados Unidos se llevaron en una gran sorpresa al encontrar en el equipaje de mano de una mujer una serpiente boa constrictor.

La Administración de Seguridad en el Transporte estadounidense (TSA), informó que el hallazgo se produjo cuando se hacía el chequeo en el sistema de rayos X de un a maleta perteneciente a una pasajera que debía abordar un avión en el Aeropuerto Internacional de Tampa.

El organismo publicó a través de sus redes sociales un video realizado con varias fotos tomadas de la maleta cuando era objeto de la revisión.

“Hay un fideo de peligro en esa maleta...”, escribió en su cuenta en Instagram, al registrar el inusual caso que causó sorpresa entre el personal destinado al chequeo. Y lo hizo con un juego de palabras.

Las autoridades aeroportuarias de Estados Unidos se llevaron en una gran sorpresa al encontrar en el equipaje de mano de una mujer una serpiente boa constrictor. - Foto: Administración de Seguridad en el Transporte estadounidense/TSA/Instagram

Así mismo informó: “¡Enrollada en el equipaje de mano de un pasajero había una boa constrictor de 4 pies! (1,2 metros aproximadamente). Realmente no nos queda ninguna mascota por descubrir en una máquina de rayos X”, indicó.

“¿Tiene aspiraciones de llevar una serpiente en un avión? No se enoje con los espaguetis por no entender las reglas de su aerolínea”, añadió.

Y agregó: “Por ejemplo, las aerolíneas no permiten cuerdas de nope en el equipaje de mano y solo unas pocas permiten que se deslicen en el equipaje facturado, si se empaquetan correctamente”.

Finalmente, hizo un llamado a los usuarios de los aeropuertos para consultar a las autoridades sobre este tipo de animales que pretenden ser transportados en aviones.

“¿Te ha dejado todo esto con ganas de obtener más respuestas sobre viajes? ¡Siempre puedes hablar con nuestros amigos de AskTSA! Responderán a sus preguntas los 7 días de la semana, de 8 a. m. a 6 p. m. (ET)”, puntualizó.

Las autoridades del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York quedaron sorprendidas al descubrir dentro de una maleta a un pasajero inesperado, en momentos que se adelantaban las labores de control rutinario en la máquina de rayos X. - Foto: Administración de Seguridad del Transporte/TSA/Twitter @TSA

Mascota de apoyo emocional

Entre tanto, la vocera de Asuntos Públicos de la TSA, Lisa Farbstein, también se refirió a este caso y señalpi en su cuenta en Twitter que la serpiente se llama Bartholomew.

“¿Serpiente en un avión? Esta es una radiografía TSA de Bartholomew, una boa constrictor que estaba en el equipaje de mano de un viajero en el Aeropuerto Internacional de Tampa el mes pasado”, señaló.

Añadió que “la mujer afirmó que la serpiente era su mascota de apoyo emocional. ¡TSA notificó a la aerolínea, que dictaminó que no iba a haber una serpiente en su avión!”.