Polémica por paloma que fue encontrada desnutrida y pintada de rosado en Nueva York, habría sido usada en una fiesta

A través de las redes sociales se evidenció un hecho que ha causado indignación a cientos de personas a nivel mundial. Se trata de un hecho que fue calificado como maltrato animal, luego de que encontraran una paloma pintada de rosado que había sido, presuntamente, utilizada para una fiesta de revelación de género de un bebé, con síntomas de desnutrición y sin poder volar.

Pues bien, fue la organización Wild Bird Found la que dio a conocer el caso a través de sus redes sociales, indicando que habían encontrado en el Madison Square Park, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, afirmando que había sido pintado deliberadamente y estaba en malas condiciones de salud.

La paloma no ha podido recuperar su vitalidad. - Foto: Facebook:@/wildbirdfund

“Este pobre pájaro lo tiene bastante mal como ave doméstica incapaz de encontrar comida en la naturaleza, volar bien o escapar de los depredadores, pero su color brillante e inusual lo convierte en un objetivo aún más importante. También es poco más que un novato, pero muestra signos de desnutrición a largo plazo”, detallaron.

Informes más recientes de la organización indicaron que la paloma seguía luchando por su vida, puesto que una de las mayores preocupaciones era que esta ave consumiera del químico de la pintura al momento de limpiarse a sí misma; además, aseveraron que estaba débil y tenía dificultades a la hora comer.

“Tenemos a Flamingo con calor, oxígeno y fluidos subcutáneos, y hemos agregado medicamentos para contrarrestar los efectos de la toxina en su sistema digestivo. El baño es muy estresante para un ave, especialmente para una que ya está débil, por lo que debemos equilibrar la intervención con la estabilidad general”, puntualizaron.

Tras este panorama, los usuarios de internet no demoraron en criticar el hecho y evidenciar su indignación en la sección de comentarios, aún más por haber sido utilizada en una fiesta de revelación de sexo de un bebé. “Lo siento, ¡pero esto es simplemente INDECIBLE! Estoy al tanto de muchos actos crueles perpetrados contra animales en mi vida, pero esto es un claro repudio a nuestra supuesta humanidad. Me hace llorar”. ”¿Qué está mal con la gente? Vamos, flamenco, puedes hacer esto 💚 hay mucho amor en camino”, “Lo terrible es que probablemente haya más por ahí que no lo lograron. Por lo general, este tipo de lanzamientos incluyen más de una paloma”.

Y a través de su comunicado, la organización concluyó haciendo un llamado a la comunidad para que proteja a estos animales. “Por favor, nunca libere aves domésticas en la naturaleza. No para bodas, funerales, celebraciones, proyectos de arte, nada. (Esperamos que “no los tiñes” no hace falta decirlo, pero...) Se morirán de hambre o serán presa de ellos”.

Perrita fue abandonada y dejaron desgarradora nota a su lado: “por favor ámame”

Una desgarradora historia se ha venido viralizando en las redes sociales, pues al estilo de los bebés abandonados, una perrita fue dejada en un refugio con un cartel de su antigua dueña en el que pedía que por favor le dieran el cariño, puesto que no podía cuidarla más.

Pues bien, la historia completa tiene altos y bajos, mismos de los que el refugio McKamey Animal Center se ha encargado de informar sobre el proceso de Lilo, como se llama la perrita abandonada.

Al inicio llegó con una nota que decía: “Mi nombre es Lilo. Por favor, ámame. Mi mamá no puede mantenerme y no tiene hogar con 2 niños. Hizo todo lo que pudo, pero no pudo obtener ayuda. Cuesto demasiado para ella. Ella realmente me ama y soy una gran perra y me encanta que me amen. Por favor, no abuses de mí”, explicando el motivo por el cual su dueña anterior tuvo que dejarla.

Esta fue la carta que dejaron con Lilo. - Foto: Facebook: @McKameyAnimalCenter

Al parecer, una persona logró encontrar a Lilo deambulando cerca del refugio, por lo que aprovechó para devolverla al lugar donde esperaba fuera bien cuidada. Pues bien, desde el centro animal también publicaron una “carta” para la madre y familia de la peludita, indicando que estaría en buenas manos, y que buscarían la forma de ayudar a que se reunieran de nuevo.

“Queremos que sepa que está a salvo y que la cuidaremos lo mejor posible. Nuestro personal y voluntarios la amarán, mantendremos su nombre y le prometemos que haremos todo lo posible para encontrarle un nuevo hogar maravilloso. Pero si estás leyendo esto, esperamos que vengas a reclamarla”, expresó el refugio, indicando que lo mejor para Lilo sería estar con su familia.

Y se agregó: “Te ayudaremos en lo que necesites para cuidarla, en la medida de nuestras posibilidades. Lilo definitivamente te extraña, y nada nos gustaría más que verla regresar con la familia que ama. De cualquier manera, sepa que lo entendemos, no lo juzgaremos y estamos aquí para ayudarlo en todo lo que podamos”, indicando que podrían ayudarla a mantener a su mascota.

Así se encontraba Lilo cuando fue rescatada. - Foto: Facebook: @McKameyAnimalCenter

Pues bien, poco tiempo después el refugio McKamey Animal Center, que queda ubicado en Tennessee, Estados Unidos, resaltó que habían ubicado a la mamá de Lilo, por lo que se esperaba que prontamente se reencontraran.

La noticia del reencuentro se dio este jueves 26 de enero, lo que desde el inicio no se previó resultó convirtiéndose en realidad. La historia de Lilo y su familia tuvo un conmovedor momento que quedó grabado en una fotografía.