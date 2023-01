¿Paloma asada?: controversia por restaurante en Bogotá que la ofrece en su menú

Mientras que para algunos cibernautas se trata de un tema de gustos y culturas, para otros no hay que consumir estas aves.

Hay situaciones que parecen de no creer, pero luego se alojan en las redes sociales y las personas se impresionan por el contenido.

Tal es el caso de un video que circula en YouTube, el cual fue grabado en un establecimiento de comida de Bogotá. El clip parecía como cualquier otro fragmento, hasta que la propuesta que se dio a conocer en este lugar fue la venta de palomas, iguales a las que se agrupan y vuelan en la Plaza de Bolívar.

Si bien hoy en día existen diversas propuestas gastronómicas, son pocos los establecimientos que se ven con la preparación de palomas en diferentes variedades: asada, en lasaña, con arroz, entre otras ofertas culinarias.

Enseguida, tras la difusión del fragmento, los usuarios de las redes sociales no dejaron de replicarlo, ya que no es común que alguien aparezca comiendo esta especie de ave. Por lo general, en esta área, se vende es el pollo asado, más no la paloma.

“Resulta que encontré un asadero-restaurante acá, en el sur de Bogotá, donde venden palomas para comer (... ) voy a invitar a mi esposa a comer un delicioso plato de paloma y vamos a ver qué reacción tiene”, comentó el usuario @profeturo en YouTube.

El restaurante de paloma asada se encuentra situado al Sur Oriente de Bogotá. Getty Images. - Foto: Getty Images

Entonces, el hombre se dirigió hasta el restaurante y recibió el menú, en donde se lee que el precio de las preparaciones con esta ave van desde los 12.000 hasta los 24.000 pesos colombianos. También venden hamburguesas y perros calientes con la carne de paloma.

“Esta vaina es única en Colombia o, por lo menos, yo no he visto ninguna otra en Bogotá”, dijo el creador de contenido.

Luego de esto, el hombre y su esposa procedieron a relatar su experiencia gastronómica comiendo paloma, luego de pedir un plato de estos.

Este es parte del menú del restaurante de paloma asada. YouTube - Foto: YouTube @Profeturo

El sazón de la paloma asada

Una señora se acercó a la pareja para tomar su pedido. En el clip, la mujer dijo que, al parecer, el restaurante viene del Perú, después les llevó el plato a la mesa con la paloma asada.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues esta preparación suele no ser tan típica de los bogotanos. En un principio, la apariencia del ave fue similar a la de un pollo asado, solo que con menor tamaño.

La impresión aumentó mucho más, pues al plato le agregaron algunas vísceras del animal. Segundos después, el hombre le dio un mordisco a un ala de la paloma asada y narró su experiencia.

“Eso es un pollo. Yo creo que eso es más prejuicio de nosotros. Lo que pasa es que uno como que tiene en la cabeza la paloma y por eso a uno le sabe feo, pero pensé que era pollo y ya”, manifestó el ciudadano.

Por su parte, la pareja del creador de contenido señaló que le supo “a pollo guardado”, y no pudo continuar saboreándolo.

Así se ve el plato de paloma asada, parecido al pollo asado. YouTube - Foto: YouTube @Profeturo

En adición, mencionaron que, al parecer, el que sería un plato de paloma asada es de carne dura. “No deberían dar ni siquiera la propaganda de que es paloma, no sé cómo dicen que les va bien”, añadió el usuario en YouTube.

Sin embargo, en el clip quedó grabado que había varias personas comiendo en el establecimiento. “No voy a poder comer más, dicen que es pecado despreciar la comida, pero no puedo más”, señaló el youtuber.

Por su parte, varios internautas compartieron su punto de vista. Mientras que para algunos se trata de un tema de gustos y culturas, para otros no hay que consumir estas aves.

A continuación, el video que se subió hace un mes a la plataforma YouTube, pero se viralizó hace pocas horas: