Solo pasa en Colombia: este perro caliente se volvió viral en redes sociales, ¿se lo podría comer?

La comida rápida es una de las preferencias que las personas tienen y califican como sus favoritas. Salchipapas, hamburguesas, arepas rellenas, perros calientes, entre otras preparaciones son las que se pueden encontrar en Colombia, ya sea en establecimientos o en el comercio informal, es decir, en puestos que se sitúan en el espacio público de cada ciudad.

Gracias al poder de difusión e influencia que hoy en día tienen las redes sociales, hay momentos que se graban, son subidos a las plataformas digitales y, luego de esto, pasan a ser contenidos virales debido a las interacciones que los usuarios realizan.

De modo que, en esta oportunidad, la visibilidad se la llevó un video que quedó consignado en Bucaramanga, cuando un ciudadano se acercó a comprar un perro caliente, pero resultó que tenía la opción de agregarle más de una salchicha a la comida rápida.

Las comidas rápidas son de alto consumo en el mundo. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Entonces, el perro caliente pasó de tener una salchicha, común y corriente, a estar preparado con la suma de siete unidades de este alimento. Algo que es inusual y que, por lo tanto, a los cibernautas les llamó la atención.

Uno de los hobbies que los amantes a la comida tienen es visitar nuevas propuestas gastronómicas. Cada quien toma la decisión de arribar o no al lugar de comida, pero lo cierto es que las redes sociales no dejan de sorprender con este tipo de contenidos relacionados con alimentos.

“Nos dijeron que hay un perro con siete salchichas en Bucaramanga y vinimos para comprobarlo”, dijo una mujer en la plataforma TikTok.

Específicamente, el fragmento fue subido por el usuario @quehacerbga y en el relato calificaron al perro caliente como “único”. Dentro de un pan, el vendedor de perros calientes agregó todas las salchichas, ninguna se le cayó e incluso le añadió aditivos como papitas, salsas, queso costeño y cebolla.

Más allá de ser una preparación típica de esta clase de comida rápida, lo que posicionó la pieza audiovisual fue que se puso equilibradamente cada salchicha, además de que su tamaño es relativamente grande para entrar en la boca de una persona. Para algunos, “sería todo un reto” darle un mordisco al perro caliente.

Así le ponen las salchichas al perro caliente, de manera equilibrada. TikTok. - Foto: TikTok: @quehacerbga

A un día de haberse publicado el video, ya tiene más de 700 reproducciones, miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios. Algunos de los puntos de vista más relevantes son: “Uy no, eso no provoca nada”; “Prefiero la pizza”; “Será porque a mí no me gusta la salchicha, pero me parece muy exagerado ya”; “Hay que darle la oportunidad”; “Me muero atorada con ese poquito de gaseosa”; “Me muero atorada con ese poquito de gaseosa”, se lee en la red social china.

A continuación, la recopilación del fragmento que se volvió tendencia en el país:

@quehacerbga En #Bucaramanga hay un perro caliente con 7 salchichas 😱 etiqueta aquí al que crees que se lo podría comer TODO 🌭 Si quieres probarlo está ubicado en la cra. 16 56-50 diagonal a Gigiomania de la ciudadela Cada perro tiene un valor de $4 mil pesos, pero cada salchicha cuesta 500 pesos adicional. El que se comió Carlos nos costó 7 mil pesos, por las 6 salchichas de mas que se le pusieron. Una auténtica locura. Ten en cuenta que el lugar suele llenarse en la noche y cuando esta super atareado le pone máximo 4 salchichas a cada perro 🌭 Definitivamente un plan para calmar el hambre: bueno, bonito y barato! #quehacerbga #Bucaramanga #ComidaRapida #hotdog #papasFritas ♬ sonido original - Qué Hacer Bga

Uno de ‘los escachaítos’, familia campesina que se hizo viral en redes sociales, anunció que se irá de Colombia

‘Los escachaítos’, así se le conoce a los miembros de la familia Galindo que han logrado volverse viral en redes sociales gracias a su contenido relacionado con la vida en el campo y los recursos que obtienen, en su gran mayoría, desde su finca.

¿Cómo lograron el reconocimiento en Internet? El ciudadano estadounidense Dominic Fabian Wolf fue quien les dio ese ‘empujoncito’ tras quedar fascinado con su estilo de vida sano y autogestionado.

Sin embargo, detrás del reconocimiento que han logrado gracias a las redes sociales, también tuvieron que atravesar momentos difíciles por los que, muchas familias campesinas, viven en Colombia. Es ahí donde, los tres hermanos Galindo (Brayan, Yonier y Julián), abandonan el colegio y deciden apoyar en la manutención del hogar, a su madre, María Belén.

Pues bien, recientemente, uno de los miembros de la familia Galindo reveló una noticia a través de sus cuentas oficiales sobre su vida personal: el joven Brayan se irá a ir a vivir a los Estados Unidos.

“Les quiero contar que, hace dos años, tomé la decisión de pedir la visa para irme a vivir a los Estados Unidos. Nunca les había hablado de esto porque no sabía si me la iban a dar o no; pero hace un mes me dieron la visa”, reveló el joven en un video.

'Los escachaítos': esta es la reconocida familia campesina. Instagram. - Foto: Tomada de Instagram @los_escachaitos

En el video anunciando la noticia, también agregó que la decisión había sido tomada poco antes de iniciar el proyecto de crear y compartir contenido en compañía de sus familiares: “Cuando tomé la decisión de pedir la visa, fue antes de empezar a crear contenido con mi familia. En ese entonces yo vivía en la ciudad. Cuando empecé este proceso de la visa, la verdad, pensé que iba a ser muy fácil, pero en el transcurso de estos dos años me di cuenta de que es un proceso bastante largo y bastante complicado, pero finalmente se logró”.