Carolina Cruz reveló en ‘Día a día’ que hay una comida que no le gusta “ni cinco”, ¿de qué se trata?

Carolina Cruz, sin duda alguna, es una de las presentadoras más reconocidas y queridas de la televisión colombiana, por lo cual genera constantemente miles de interacciones en las diferentes redes sociales.

Recientemente, durante dos emisiones del programa matutino de Caracol Televisión, Día a Día, la presentadora dejó claro que no ha logrado ‘agarrarle’ el gusto y la fascinación al sushi, un plato predilecto para muchos.

Uno de sus compañeros de set, Iván Lalinde, aseguró que hay quienes se demoran bastante en cogerle gusto a la preparación. A pesar de sus declaraciones, la empresaria vallecaucana reiteró que ni ahora ni después, el sushi será una opción a la hora de alimentarse.

Iván Lalinde también se refirió al plato predilecto. - Foto: Instagram @ivanlalindeg

Adicionalmente, la empresaria vallecaucana se convirtió en tendencia en Twitter, en los últimos días, después de que hiciera una sorpresiva confesión en Día a día y aseguró que no suele cocinar. Incluso, indicó que en realidad no sabe preparar nada.

La revelación de la modelo se dio mientras que Juan Diego Vanegas preparaba un arroz tailandés junto a Jessica Cediel, quien les preguntó a sus colegas si cocinaban. A lo que Catalina Gómez contestó que sí.

Cruz, sin embargo, no tuvo ningún tipo de problema para contestar la inquietud de la presentadora bogotana y puntualizó que ella no sabe cocinar, puesto que nunca ha sentido la necesidad de aprender.

La presentadora generó polémica por unas declaraciones dadas en el programa matutino. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Pese a que no se mete a la cocina para nada, la presentadora de Caracol Televisión puntualizó que le encanta la comida y que es una excelente comensal. Además, agregó que tiene muchos amigos que cocinan demasiado rico.

Cediel aprovechó finalmente su aparición en el famoso matutino para invitar a los televidentes a que voten y elijan el equipo preferido de La descarga, que actualmente es la producción más vista de Colombia.

“Ya están abiertas las votaciones para elegir tu equipo preferido de La descarga, después de las presentaciones de anoche. En Día a día podrás llevarte tres millones de pesos mañana, con nuestra llamada, si aciertas con el equipo ganador de esta noche”, concluyó.

La presentadora de La descarga estuvo como invitada de Día a día. - Foto: Instagram @diaadiacaracoltv

Lluvia de burlas a presentadoras de ‘Día a día’ por ‘oso’ al intentar bailar como Shakira

La colaboración musical entre Shakira y el productor argentino Bizarrap continúa siendo uno de los temas más escuchados del momento y ya superó los 150 millones de reproducciones en YouTube, manteniéndose en tendencia durante más de una semana en las distintas redes sociales.

Tras presentar Monotonía en octubre pasado, la artista colombiana reapareció más incendiaria que nunca y le cantó sin tapujos al dolor, dejando claro que se sintió burlada por el exfutbolista del Barcelona. Asimismo, le lanzó algunas indirectas a Clara Chía y a los padres del español.

Shakira ya tiene una fórmula comprobada para convertir sus desamores en éxitos y ventas mundiales. - Foto: Instagram @ Shakira / SHAKIRA || BZRP Music Sessions # 53

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique; yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda”, dice inicialmente la canción.

Luego, agrega: “Te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”.

Shakira, de igual manera, aprovechó el impacto mediático que ha tenido en los últimos días para compartirles a todos sus seguidores la coreografía oficial del exitoso tema musical.

El nuevo baile de Shakira la sacó del estadio en las redes sociales - Foto: TikTok

Mediante su cuenta oficial de TikTok, la barranquillera publicó un video donde mostró junto a otras tres mujeres los 10 pasos que tiene aproximadamente el baile. Asimismo, dejó ver que son bastante sencillos de hacer.

La coreografía, como era de esperarse, también se convirtió en tendencia rápidamente en las diferentes redes sociales y miles de personas empezaron a subir sus propios videos haciéndola.

Así como muchos internautas, las presentadoras de Día a Día (Caracol Televisión): Carolina Cruz, Carolina Soto y Catalina Gómez intentaron hacer el popular baile en la emisión de este jueves 19 de enero. Sin embargo, no les salió como querían.

En el video de lo que fue el intento de coreografía, el cual fue compartido por el matutino, se puede escuchar que les están haciendo varias indicaciones, mientras algunos trabajadores del canal se ríen de la descoordinación de las comunicadoras.

Soto también subió la pieza audiovisual de alguien que grabó lo que ella y sus compañeras hicieron. Obviamente, entendiendo que lo de ellas no es el baile, como ya lo habían mostrado en oportunidades anteriores.

La grabación de las tres presentadoras de Caracol Televisión generó todo tipo de comentarios y burlas en Instagram, donde los internautas no las perdonaron por no poder hacer el baile.