Tome nota: esta es la lista de empleos que los colombianos pueden conseguir con visa de trabajo en Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, en consulta con la oficina de Estado, presentó una lista de naciones cuyos ciudadanos tienen una nueva posibilidad para acceder a las visas H-2A y H-2B en 2023. Estas aplican para los trabajadores no inmigrantes en decenas de países.

El programa H-2A facilita que empleadores puedan llevar extranjeros para desempeñarse en trabajos temporales de agricultura. Para ello se debe presentar el Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante y tiene un periodo máximo de estadía de tres años.

La H-2B está dirigida a actividades no relacionadas con labores del campo y su lapso máximo de vigencia también es de tres años. El máximo de personas que pueden obtenerla está fijado en 66.000 por año fiscal, de las que 33.000 son quienes comienzan a laborar del primero de octubre al 31 de marzo, y los restantes del primero de abril hasta finales de septiembre.

Entre las naciones de América Latina que resultan beneficiadas en ambos tipos de visado se encuentran (aparte de Colombia) Chile, Costa Rica, Argentina, Perú, El Salvador, Uruguay y Panamá. De acuerdo con el Departamento de Trabajo, algunos de los trabajos a los que puede postularse incluyen:

1. Obreros.

2. Ayudantes de mantenimiento.

3. Jardineros.

4. Cultivadores de verduras y frutos.

5. Procesador de mariscos.

6. Cocineros.

7. Trabajadores forestales y de conservación.

8. Empleados en almacenamientos de grano.

9. Procesadores de carnes y pescados.

10. Limpiadores.

11. Empleados en guarderías.

El anuncio de los dos nuevos tipos de visas “no afecta el estado actual de los no ciudadanos que, al momento de la publicación de este aviso, tengan un estatus de no inmigrante H-2A o H-2B válido. Sin embargo, los no ciudadanos que actualmente tienen dicho estatus se verán afectados si buscan una extensión de estadía en la clasificación H-2″, aclara el Departamento de Seguridad en su página oficial.

De dos años a dos meses

Hasta dos años estaban destinados a esperar los ciudadanos que quisieran tramitar una cita para obtener las visas, un lapso que empezó a convertirse en un dolor de cabeza para quienes han proyectado sus planes a corto y mediano plazo en Estados Unidos. La pandemia de covid-19 fue uno de los detonantes que llegó a ampliar las demoras.

Esta semana llegó una buena noticia para los colombianos, a propósito de la visita al país de la Subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares norteamericana, Rena Bitter. La funcionaria anunció que ahora los tiempos de espera en citas de exención de entrevista para ese documento pasaban de “dos años a dos meses”. La comunicación fue entregada por la Embajada en Bogotá.

“Estoy aquí con el consejero Brendan O’Brien y miembros de nuestro increíble equipo consular en Bogotá, quienes han estado trabajando incesantemente por el reto mundial que enfrentamos en nuestra oficina, con respecto al tiempo de espera para entrevistas de visa. Estamos muy orgullosos del trabajo que este equipo ha hecho”, subrayó Bitter.

La espera de 2 años se ha reducido a 2 meses. Nuestro equipo Consular ha trabajado fuertemente para reducir los tiempos de espera para las citas de exención de entrevista de visa. La Subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares Rena Bitter nos visitó y agradeció sus esfuerzos.

Por su parte, el Ministro Consejero, Brendan O’Brian también destacó el proceso que llevó a la reducción de tiempos. “Las visas son una parte vital de las relaciones bilaterales, y este equipo está trabajando por reducir el retraso (...). Ahora son menos de dos meses. En nombre de nuestra sección consular quiero darle la bienvenida a (...) Bitter”.

La Embajada de Estados Unidos admitió las dificultades generadas e hizo hincapié en su compromiso para que el lapso de espera sea menor “tan pronto como sea posible, reconociendo la dificultad que esto puede tener para las familias que desean visitar a sus seres queridos en los Estados Unidos”.