Twitter no suspenderá cuentas que incumplan reglas de la plataforma y será “más flexible” | ¿De qué se trata esta polémica medida?

Twitter anunció que, a partir de ahora, tomará medidas “menos severas” de cara a las cuentas que hayan incumplido las reglas de la plataforma, y reservará la suspensión de la cuenta para “violaciones graves o continuas” de sus políticas.

La plataforma liderada por Elon Musk ya imponía sanciones “menos severas” como limitar la visibilidad de un ‘tuit’ que infringiese alguna de sus políticas. Sin embargo, la red social va a utilizar más habitualmente este tipo de medidas, en vez de recurrir directamente a la suspensión de cuentas.

En este sentido, tal y como ha informado Twitter, cuando un usuario realice alguna acción que infrinja las reglas la plataforma, tomará medidas como pedirle que elimine los ‘tuits’ infractores antes de que pueda seguir utilizando la cuenta. No obstante, si el usuario continúa realizando acciones contrarias a las reglas o violaciones graves de sus políticas, se procederá a suspender su cuenta.

Asimismo, en cuanto a infracciones graves, Twitter hace referencia a actividades como participar en contenido o actividad ilegal; incitar o amenazar con violencia o daño; infracciones de privacidad; manipulación de la plataforma o spam; y participar en acoso dirigido a otros usuarios, entre otras cosas.

Además de todo ello, la compañía indicó que en el caso de suspender la cuenta de un usuario, la persona afectada podrá apelar dicha suspensión a partir del próximo miércoles 1 de febrero. De esta forma, se evaluará su caso según los “nuevos criterios de restablecimiento”.

Esta tendencia a tomar medidas “menos severas” ha resultado en el restablecimiento de algunas cuentas que habían sido suspendidas anteriormente. Por ejemplo, la del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fue restablecida en noviembre del año pasado.

No obstante, la plataforma ha subrayado que no han restablecido cuentas que participaran en “actividades ilegales, amenazas de daño o violencia, spam a gran escala y manipulación de plataformas”, de la misma forma, tampoco han recuperado perfiles que no hubieran apelado recientemente para restablecer la cuenta.

Por último, Twitter también ha destacado que continúan trabajando en el lanzamiento de funciones que identifiquen “de manera transparente” cuándo se han tomado medidas sancionadoras en los perfiles. Así, esperan comenzar a implantar dichas funciones en febrero.

Tal y como anunció Musk en diciembre de 2022, una de estas funciones podría ser un software que muestre el “verdadero estado de la cuenta”, que permita a los usuarios conocer si han les ha afectado la práctica conocida como ‘shadow ban’, si se ha limitado la distribución de las publicaciones disimuladamente, por qué y cómo apelar esta decisión.

Más novedades en Twitter

El pasado 25 de enero se conoció que la red social facilitará a los anunciantes alcanzar al público objetivo de sus campañas a partir de palabras clave, con las que podrán insertar sus ‘tuits’ promocionados en los diferentes resultados de las búsquedas de los usuarios sobre temas específicos y en tendencias.

En ese sentido, fue la misma compañía tecnológica la que anunció ‘Search Keywords Ads’, una nueva función de la interfaz de Twitter Anuncios que para convertir los objetivos de campaña y “llegar a usuarios con alta intención”.

Por su parte y a diferencia de otras funciones ya disponibles para los anunciantes basadas en las diferentes palabras clave, ‘Search Keywords Ads’ se dirige a los términos de las búsquedas determinadas que realizan los usuarios de la red social.

Asimismo, cabe mencionar y destacar que esta novedad permitirá a los anunciantes “insertar ‘tuits’ promocionados entre resultados de búsqueda específicos”, como explica la compañía en el perfil de Twitter Business. De esta forma, podrán llegar a “personas con alta intención en tiempo real y mejorando la relevancia de los anuncios”.

