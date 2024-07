"Yo me llevo el corazón puesto"

El martes 20 de febrero de 2001 la lluvia no cesó. Aunque a veces disminuía su intensidad, el agua no dejaba de caer. Sin embargo, miles de personas soportaron el clima para ver en concierto a Alejandro Sanz. Esa imagen le quedó grabada en la memoria al artista y según explica, siempre recordará a Colombia como el país de la gente " que no se movía a pesar de la lluvia".



Por eso está dispuesto a dar lo mejor en el concierto del próximo sábado 21 de febrero, un año y un día después de que llenara localidades en el Campín para cantar las canciones de su último disco de ese entonces: "El alma al aire" y otras con las que se hizo famoso en Latinoamérica, como 'Mi soledad y yo', 'Amiga mía', 'Aquello que me diste' y como no, 'Corazón Partio'.



Esta vez llegará con esas y las más recientes, que hacen parte de su último trabajo: "No es lo mismo". En éste están incluidos los sencillos que Colombia ya ha escuchado: 'No es lo mismo' y 'Regálame la silla donde te esperé', entre otros.



El artista español más importante de los últimos tiempos habló con SEMANA sobre su arte, su público y su porvenir.



SEMANA. Muchas veces canta al amor. ¿Cómo hacer para que el tema no se agote y por el contrario, tenga tantos caminos?



Alejandro Sanz. El amor no es un tema que se agote porque está presente permanentemente en nuestras vidas y hay muchas clases de amor. A mí, mi hija me ha enseñado una clase de amor que hasta ahora desconocía.



SEMANA.¿Cómo nacen sus canciones? ¿cómo se van gestando?



A.S. Con una idea, una palabra, una imagen, una frase y muchas horas de trabajo



SEMANA. ¿Le gustaría dirigir su música hacia otros ritmos?



A.S. Bueno, de hecho en este disco se abordan ritmos como el blues, el flamenco, el jazz y hasta el hip hop.



SEMANA. Muchas veces, años atrás, usted decía que Corazón Partío era su canción más importante. ¿Todavía piensa lo mismo?



A.S. Es evidente lo que significó "Corazón Partío", pero al igual que como con el disco "Más", siento que este disco va a ser muy importante en mi carrera.



SEMANA. Con qué músico que no ha trabajado le gustaría trabajar?



A.S. Me hubiera encantado trabajar con Camarón, que me enseñó tanto.



SEMANA. Sobre el espectáculo...En el último concierto que vimos en Bogotá hubo, al final, espacio para la improvisación con la ayuda de la lluvia y un espectáculo que sorprendió al público. ¿Tiene pensada una sorpresa para este concierto?



A.S. El espectáculo va a tener sorpresas porque estamos poniendo mucha ilusión en esta gira y espero que esta vez no haya con problemas con la lluvia. Yo me llevo el corazón puesto.



SEMANA. Cuál es su mejor recuerdo de Colombia?



A.S. Colombia es una belleza y su gente es lo mejor...aquel último concierto en El Campin se ha quedado grabado en mi memoria para siempre. Llovía y llovía y la gente no se movía, eso fue lo máximo.



