Fiducia inmobiliaria: ¿para qué sirve y para qué no?

Al considerar que para muchas personas la compra de vivienda representa la inversión más significativa de sus vidas, es clave, no solo que conozcan el proyecto inmobiliario en el que participan y la experiencia y calidades del constructor, quien deberá responder por la construcción, sino también los aspectos jurídicos que hacen posible su desarrollo, ya que estos también influyen en la decisión que toman. Por ejemplo, si en una sala de ventas aparece el sello de una sociedad fiduciaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, es importante entender cuál es su verdadero rol.

En este sentido, la finalidad del negocio fiduciario —que queda definida en el contrato— es permitir que se desarrolle determinado proyecto inmobiliario. Esto no implica, en ningún caso, que la fiduciaria tenga la obligación de construir el proyecto, ni que actúe como garante de la obra o asuma los riesgos de insolvencia del constructor. En otras palabras, la fiducia se convierte en un habilitador para que otros agentes desarrollen los proyectos, no en una garantía de la construcción de los mismos.

Lo anterior, refleja una regla fundamental en materia jurídica que recoge el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero: la responsabilidad del fiduciario es de medio y no de resultado. En efecto, conforme al artículo 1226 del Código de Comercio, la fiduciaria asume la obligación de recibir y administrar unos bienes para cumplir una finalidad determinada por el fideicomitente, pero no se le exige garantizar que dicha finalidad se alcance efectivamente. Es decir, no le corresponde asegurar por sus propios medios, que el proyecto constructivo llegue a buen término.