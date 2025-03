Llevan a los militares como ganado al matadero

No haber tenido en cuenta la probabilidad de explosivos en la carretera, modalidad terrorista común en Arauca, ni poner los medios para evitarlo, así demorara el puente, tendrían que considerarlo una equivocación garrafal del alto mando encargado de la maniobra. Pero ya conocemos que, para este Gobierno, las graves fallas en el campo de batalla, si afectan a militares, no son relevantes ni motivo de sacar a nadie.

Además de que todo apunta a las Farc como autores de la matanza, puesto que son los únicos en Argelia que confrontan al Estado. A la Nueva Marquetalia no le interesa atacar a unos militares que no los persiguen, y el ELN solo sobrevive allá bajo el ala de la banda de Iván Márquez. Desconozco por qué Sánchez no habla claro para empezar a diferenciarse de su nefasto antecesor.