La iluminación de calles o la recolección de basuras, así como los horarios flexibles de trabajo no parecerían tener mucho que ver con la reducción de los niveles de pobreza del país. No obstante, varios economistas y académicos investigan esos temas como una herramienta para ayudar a reducir ese flagelo, que hoy afecta a 27% de los colombianos.

Tomaron una muestra de 100 colegios, donde la mitad recibió los computadores del programa y la otra mitad no. Al cabo de 2,5 años compararon los resultados de los estudiantes de ambos grupos en las pruebas Saber y en encuestas sobre su satisfacción y pertenencia con el colegio. Barrera y sus colegas no encontraron diferencia alguna entre los dos grupos y lo atribuyeron al hecho de que solo usaban los computadores en la clase de informática y no en otras materias clave como matemáticas.

"Si ponen computadores y no cambian la vida diaria, no sirven. Lo esperado con el estudio era que si la política no funciona se cambia o se acaba, pero nada de eso sucedió. La explicación está en que muchas veces a los gobiernos no les gusta la evaluación negativa", señala el economista.

Crimen y empleo

Santiago Tobón, de Eafit, quien estudia temas de seguridad ciudadana, también trabaja con la metodología de los Nobel.

Tobón se preguntó qué pasaba al intervenir puntos con elevada tasa de criminalidad en Bogotá. Para el estudio los expertos escogieron 2.000 calles ‘calientes‘ de la ciudad en las que aumentó la frecuencia del patrullaje policial; en otras mejoraron la recolección de basuras; en otras repararon el alumbrado público y dejaron un grupo de control, donde no hubo intervención. Tobón y su grupo encontraron una caída de 60% en los delitos, bien sea porque se desplazaron a otras calles (hurto y homicidios), o porque efectivamente bajaron (agresiones sexuales). Los resultados de esta investigación, hecha en 2016, se incorporaron en la Secretaría de Seguridad de la ciudad y en la Policía.

Tobón ahora hace un estudio similar para Medellín. Allá el fenómeno es distinto, pues hay más crimen organizado que en Bogotá, donde predomina el delito común.

La profesora de la Javeriana Magdalena Salas ha hecho otras investigaciones relacionadas con J-Pal. Ella ha estudiado cómo funcionan grupos de ahorro y crédito comunitario en varios municipios del país. Miraron qué pasa si las personas que tienen un propósito para ahorrar (comprar algo, estudiar o viajar) les expresan esa meta a sus compañeros de ahorro. Encontraron que quienes le ponen una etiqueta y lo comparten con el grupo ahorran 40% más que los que no lo hacen.