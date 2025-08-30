Suscribirse

Política

Álvaro Uribe habló de “derrotar al jefe de los matones” y también mencionó los “fracasos” de Gustavo Petro

El expresidente hizo una crítica a través de su cuenta personal de X.

Redacción Semana
30 de agosto de 2025, 12:47 p. m.
Álvaro Uribe critica al gobierno de Petro y propone transición política en 2026.
Gustavo Petro y Álvaro Uribe. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA / ALEXANDRA RUIZ -SEMANA

El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a referirse este sábado 30 de agosto al magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.

“Asesinaron a Miguel y el peligro aumenta como tiene que aumentar nuestra lucha para derrotar al jefe de los matones y a sus camaradas“, dijo inicialmente el exmandatario.

Uribe Vélez también se refirió, a través de su cuenta personal de X, al presidente Gustavo Petro, con quien ha tenido rifirrafes de cara a las elecciones de 2026.

"Petro y el neocomunismo no pudieron derrotar nuestras tesis, entonces apelaron a la infamia“, detalló Uribe.

Uribe Vélez también habló de las investigaciones en su contra, las cuales no han tenido éxito alguno:

"Llevan 45 años examinando archivos de Aerocivil y lo que han encontrado es un manejo honorable. Llevan 27 años esculcando los archivos de la gobernación de Antioquia. En los últimos años, la JEP no ha salido de allá y lo que han encontrado es un manejo correcto", mencionó.

Así mismo, se refirió puntualmente a los montajes que le han hecho durante años que lo vincularían con el narcotraficante Pablo Escobar.

Han hecho montajes con fotos fake, donde me ponen con Pablo Escobar, quien en tres ocasiones mandó a que me asesinaran porque prohibí el acceso al aeropuerto Olaya Herrera en horas de la noche”, afirmó Uribe.

Y agregó que, en cambio, “Petro ha sido señalado de recibir dineros de Pablo Escobar para el asesinato de los magistrados”.

En medio de esta crítica, el expresidente hizo una reflexión: “Me inventan caballos que no he montado, a pesar de que fui a la escuela de a caballo, y toda la vida he vivido cerca de estos nobles animales".

Por último, mencionó los “fracasos” que ha tenido el presidente Gustavo Petro: “Como Petro ha fracasado en las acusaciones contra mis hijos, él y sus camaradas me asignan familiares que no tengo”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se vendría primera desconvocatoria en la Selección Colombia: esta figura se lesionó

2. Álvaro Uribe habló de “derrotar al jefe de los matones” y también mencionó los “fracasos” de Gustavo Petro

3. Guía para inmigrantes en EE. UU.: así podrá alquilar vivienda sin historial crediticio y evitar estafas

4. Diez actividades para disfrutar en Los Ángeles, California, con poco presupuesto

5. ¿Inmigrantes indocumentados pueden cobrar un premio de lotería en Estados Unidos?: Esto dicen las reglas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Álvaro Uribe VélezGustavo PetroMiguel Uribe Turbay

Noticias Destacadas

Álvaro Uribe critica al gobierno de Petro y propone transición política en 2026.

Álvaro Uribe habló de “derrotar al jefe de los matones” y también mencionó los “fracasos” de Gustavo Petro

Redacción Semana

Exclusivo: este es el documento que radicó Álvaro Leyva en la Comisión de Acusación contra Gustavo Petro. Pide expertos en “lingüística y psiquiatría forenses”

Redacción Semana

“Iván Cepeda puede ganar la Presidencia”: Andrea Petro, hija del presidente, confiesa que votaría por el senador. También habla de los hijos de Álvaro Uribe

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.