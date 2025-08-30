El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a referirse este sábado 30 de agosto al magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.

“Asesinaron a Miguel y el peligro aumenta como tiene que aumentar nuestra lucha para derrotar al jefe de los matones y a sus camaradas“, dijo inicialmente el exmandatario.

Uribe Vélez también se refirió, a través de su cuenta personal de X, al presidente Gustavo Petro, con quien ha tenido rifirrafes de cara a las elecciones de 2026.

"Petro y el neocomunismo no pudieron derrotar nuestras tesis, entonces apelaron a la infamia“, detalló Uribe.

Uribe Vélez también habló de las investigaciones en su contra, las cuales no han tenido éxito alguno:

"Llevan 45 años examinando archivos de Aerocivil y lo que han encontrado es un manejo honorable. Llevan 27 años esculcando los archivos de la gobernación de Antioquia. En los últimos años, la JEP no ha salido de allá y lo que han encontrado es un manejo correcto", mencionó.

Así mismo, se refirió puntualmente a los montajes que le han hecho durante años que lo vincularían con el narcotraficante Pablo Escobar.

“Han hecho montajes con fotos fake, donde me ponen con Pablo Escobar, quien en tres ocasiones mandó a que me asesinaran porque prohibí el acceso al aeropuerto Olaya Herrera en horas de la noche”, afirmó Uribe.

Y agregó que, en cambio, “Petro ha sido señalado de recibir dineros de Pablo Escobar para el asesinato de los magistrados”.

En medio de esta crítica, el expresidente hizo una reflexión: “Me inventan caballos que no he montado, a pesar de que fui a la escuela de a caballo, y toda la vida he vivido cerca de estos nobles animales".