Álvaro Uribe confiesa lo que dijo un ministro tras atentado a Miguel Uribe Turbay: “Sentía temor por las mañas de Petro”

Álvaro Uribe Vélez volvió a lanzarle un duro dardo al presidente Gustavo Petro, con quien ha tenido varios rifirrafes en los últimos días en medio de la carrera por las elecciones de 2026 y la condena en su contra.

En esta oportunidad, el líder del Centro Democrático se refirió al magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay y reveló unas palabras que, según él, habría dicho un ministro del actual Gobierno.

Uribe reveló que se negó a reunirse con Petro nuevamente. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

“Asesinaron a Miguel y el peligro aumenta como tiene que aumentar nuestra lucha para derrotar al jefe de los matones y a sus camaradas”, escribió en su cuenta de X.

El exjefe de Estado reveló que, poco después del atentado en contra del precandidato presidencial, crimen que se cometió el 7 de junio en un parque de Bogotá, desde el Ejecutivo le pidieron que sostuviera una nueva reunión con el máximo mandatario.

“A los dos días del atentado fatal contra Miguel Uribe, un ministro de Petro buscó al senador Honorio Enríquez para que me propusiera una reunión con el presidente”, relató.

Ante los antecedentes de otros encuentros que ya habían sostenido, Uribe Vélez se negó. “Le dije que no, que había hecho varias y que todo fue inútil”, precisó.

Debido a esto, lo volvieron a buscar y fue allí donde le comentaron lo que, supuestamente, había dicho un ministro acerca de Gustavo Petro.

Uribe Vélez responsabilizó, en parte, a Petro por el magnicidio del precandidato presidencial. | Foto: Presidencia

“Al siguiente día volvió la razón que me pedían esa reunión para evitar matanzas; mi negativa fue rotunda. Varias personas me expresaron que el ministro sentía temor por las mañas de Petro”, aseveró.

Explicó que esas palabras del funcionario se las comentó a algunas personas, pero le pidieron no hacerlas públicas: “Seguramente el ministro lo negaría”.

En la parte final de su mensaje, el líder del Centro Democrático reiteró lo que han señalado varios sectores políticos y sociales: que los constantes ataques de Petro contra Uribe Turbay fueron una “instigación” para que el crimen se perpetrara.

“Los trinos de Petro contra Miguel Uribe y su familia son una instigación para que lo asesinaran. Por eso se inventan teorías que distraen sobre los autores intelectuales”, finalizó.

1/X Asesinaron a Miguel y el peligro aumenta como tiene que aumentar nuestra lucha para derrotar al jefe de los matones y a sus camaradas



A los dos días del atentado fatal contra Miguel Uribe, un ministro de Petro buscó al senador Honorio Enríquez para que me propusiera una… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 29, 2025