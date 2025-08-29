Suscribirse

Política

Álvaro Uribe confiesa lo que dijo un ministro tras atentado a Miguel Uribe Turbay: “Sentía temor por las mañas de Petro”

El expresidente aseguró que los ataques de Petro en contra de Uribe Turbay instigaron a que lo asesinaran.

Redacción Semana
29 de agosto de 2025, 1:28 p. m.
Álvaro Uribe y Gustavo Petro
Álvaro Uribe y Gustavo Petro. | Foto: Semana

Álvaro Uribe Vélez volvió a lanzarle un duro dardo al presidente Gustavo Petro, con quien ha tenido varios rifirrafes en los últimos días en medio de la carrera por las elecciones de 2026 y la condena en su contra.

En esta oportunidad, el líder del Centro Democrático se refirió al magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay y reveló unas palabras que, según él, habría dicho un ministro del actual Gobierno.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado del partido Centro Democrático, visitó el lugar en el que el Senador Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que ocasionó su muerte.
Uribe reveló que se negó a reunirse con Petro nuevamente. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

“Asesinaron a Miguel y el peligro aumenta como tiene que aumentar nuestra lucha para derrotar al jefe de los matones y a sus camaradas”, escribió en su cuenta de X.

El exjefe de Estado reveló que, poco después del atentado en contra del precandidato presidencial, crimen que se cometió el 7 de junio en un parque de Bogotá, desde el Ejecutivo le pidieron que sostuviera una nueva reunión con el máximo mandatario.

Contexto: Álvaro Uribe desmiente a Gustavo Petro y revela una prueba que confirma que fue indultado tras su paso por el M-19: “Otra mentira”

“A los dos días del atentado fatal contra Miguel Uribe, un ministro de Petro buscó al senador Honorio Enríquez para que me propusiera una reunión con el presidente”, relató.

Ante los antecedentes de otros encuentros que ya habían sostenido, Uribe Vélez se negó. “Le dije que no, que había hecho varias y que todo fue inútil”, precisó.

Debido a esto, lo volvieron a buscar y fue allí donde le comentaron lo que, supuestamente, había dicho un ministro acerca de Gustavo Petro.

Gustavo Petro
Uribe Vélez responsabilizó, en parte, a Petro por el magnicidio del precandidato presidencial. | Foto: Presidencia

“Al siguiente día volvió la razón que me pedían esa reunión para evitar matanzas; mi negativa fue rotunda. Varias personas me expresaron que el ministro sentía temor por las mañas de Petro”, aseveró.

Explicó que esas palabras del funcionario se las comentó a algunas personas, pero le pidieron no hacerlas públicas: “Seguramente el ministro lo negaría”.

Contexto: Álvaro Uribe recordó a personaje de ‘Betty, la fea’ para responderle a Gustavo Petro. Vea lo que pasó

En la parte final de su mensaje, el líder del Centro Democrático reiteró lo que han señalado varios sectores políticos y sociales: que los constantes ataques de Petro contra Uribe Turbay fueron una “instigación” para que el crimen se perpetrara.

Los trinos de Petro contra Miguel Uribe y su familia son una instigación para que lo asesinaran. Por eso se inventan teorías que distraen sobre los autores intelectuales”, finalizó.

Este es un nuevo capítulo que se suma a los últimos rifirrafes entre Petro y Uribe en redes sociales. El presidente ha defendido a la jueza que condenó al exmandatario y ordenó su detención, mientras que Uribe ha dejado en claro que el país no va bien y que las cosas tienen que cambiar de cara al próximo año.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La nueva política de Costco que entrará en vigencia a partir del 31 de agosto: estos serán los clientes beneficiados

2. “¡Dios mío!”: esta fue la sorpresiva reacción de Gustavo Petro a un trino que criticó una obra de su gobierno

3. Esposo de Aída Victoria Merlano responde a Yina Calderón por tildarlo de “infiel” y meterse con su pareja: “Hay que ser muy basura”

4. Ante macabras amenazas de muerte contra Adriana Lucía, Petro pide acción de la Policía, “cuentas robots que pagan empresarios oscuros y mafias”

5. Egan Bernal subió puestos en la Vuelta a España: clasificación general tras la etapa 7

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Álvaro Uribe VélezGustavo PetroMiguel Uribe Turbay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.