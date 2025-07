Álvaro Uribe desmiente a Gustavo Petro y revela una prueba que confirma que fue indultado tras su paso por el M-19: “Otra mentira”

“No tengo indulto que renunciar, nunca lo recibí; estuve en la cárcel preso y no me dieron prisión domiciliaria, eso sí, me torturaron siete días”, manifestó Petro.

Álvaro Uribe, tras revelar en su cuenta oficial de X la prueba que confirma que Gustavo Petro no fue ajustado a la verdad, afirmó: “Otra mentira del presidente Gustavo Petro, me respondió que no fue indultado, aquí escribió lo contrario”.

Petro, cargado de tigre, defendió: “No estoy intoxicado, no he dejado salir sangre por litros, ni mía ni de nadie, ni me gusta el aguardiente. No sufro de intoxicaciones ni de otros males del espíritu; otros se intoxican del poder y del crimen, mantengo mi espíritu libre. No tengo indulto que renunciar, nunca lo recibí. Estuve en la cárcel preso y no me dieron prisión domiciliaria; eso sí, me torturaron siete días, y la Corte Suprema me exoneró por el dinero de una bolsa de un video que su amiga publicó sin sonido, porque comprobó fehacientemente que era dinero de mi campaña y estaba registrado en los libros de la campaña del 2006. Así que puede usted proceder, expresidente Uribe. Dije que hiciéramos el pacto de la verdad, estoy dispuesto a que vayamos nosotros dos a la JEP”.