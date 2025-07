Gustavo Petro habló de la condena a Álvaro Uribe, de su familia y de “sus bienes”

Y prosiguió el presidente: “Mi familia, desde mi debate, tuvo que exiliarse . Iván fue presa de persecución también, buscando judicializarlo de diferentes formas, hasta que magistrados de la Corte encontraron indicios de falsificación de testigos, varios de esos testigos habían actuado en mi contra acusándome de prometer cheques a cambio de información, y la Corte Suprema me exoneró en varios procesos por la falsedad de los testigos, nunca supe quién les pagaba a ellos para acusarme, hasta que yo mismo, como congresista, descubrí que el mismo DAS —inteligencia adscrita a la Presidencia— estaba persiguiéndome inconstitucional e ilegalmente, a mí y a decenas de opositores, jueces y periodistas ”.

El jefe de Estado siguió citando a Uribe: “La renuncia del senador Uribe a su curul, estando yo allí presente, también como senador, me quitó el placer del debate con el hoy exsenador. Él me derrotó después ante la justicia con mi investigación sobre la participación de su hermano Santiago, en la investigación de control político que hice sobre el grupo paramilitar Los 12 apóstoles en Yarumal y Santa Rosa de Osos, en Antioquia, y la Hacienda La Carolina, y hoy, después del cambio de instancia judicial investigadora, que el mismo expresidente y exsenador Uribe produjo, ha sido derrotado en primera instancia por la justicia ordinaria, por el caso de falsificación de testigos, del que fui víctima y no judicialicé”.