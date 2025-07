El expresidente Álvaro Uribe arremetió contra Gustavo Petro y calificó su gobierno como una “naciente dictadura” que, según él, “hay que derrotar”.

“Cuando escuchábamos las dos horas y media del discurso presidencial de Colombia hace una semana, yo me regresaba a la adolescencia y me parecía oír a Fidel Castro. O regresaba a los años en los que me tocó confrontar a Hugo Chávez. Pero, no, era el presidente de Colombia (Gustavo Petro). Un discurso de dos horas y media, un balance entre amenazas e ilusiones que no correspondían a la realidad”, afirmó.