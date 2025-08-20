Gustavo Petro ventila nueva hipótesis del asesinato de Miguel Uribe Turbay: “Negocio de esmeraldas”

El presidente Gustavo Petro volvió a entregar detalles de las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales para esclarecer el homicidio del exsenador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

Al parecer, el responsable de este crimen estaría enfilado en la “junta mundial del narcotráfico”, cuyos “ejércitos privados” estarían compuestos por las guerrillas colombianas.

“Claro que había una guerrilla insurgente, hoy no existe. Lo que llaman hoy guerrillas son ejércitos privados del narcotráfico y su jefe se llama la junta mundial del narcotráfico, no es colombiana, pero hay un capítulo colombiano”, dijo el jefe de Estado.

Frente al asesinato del exprecandidato presidencial, Petro detalló: “Es probable, la Fiscalía nos debe decir, que el asesino del senador Uribe Turbay está ahí, por un negocio de esmeraldas”.

En medio del discurso, el presidente evitó dar más detalles frente a la opinión pública: “Dejo porque no es mi papel. La única manera de sobrevivir en Colombia es saber quién puede matarte antes de que te maten”.

Vale la pena recordar que las autoridades judiciales, por ahora, tienen como principal hipótesis que el exsenador fue atacado con arma de fuego por un asunto político y la lupa está puesta sobre la Segunda Marquetalia.

Miguel Uribe Turbay fue atacado a tiros por un sicario menor de edad, en el parque El Golfito, de Modelia, mientras lideraba un mitín político. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

SEMANA conoció que la investigación está blindada para evitar filtraciones, como ya ocurrió: datos de alta sensibilidad terminaron en manos de los supuestos implicados y complicaron las detenciones de algunos protagonistas.

Tanto miembros de la Policía Nacional como de la Fiscalía han pedido reducir la publicación de datos del proceso para evitar las afectaciones en los resultados. Hay máxima alerta sobre ello.

El Centro Democrático ha pedido agilidad en los resultados, y este miércoles se conoció una petición de algunos congresistas para suspender del cargo al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez para que no afecte el curso de las investigaciones.