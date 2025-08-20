Suscribirse

Política

Gustavo Petro ventila nueva hipótesis del asesinato de Miguel Uribe Turbay: “Negocio de esmeraldas”

El presidente indicó que la Fiscalía deberá aclarar quién asesinó al exsenador del Centro Democrático.

Redacción Semana
21 de agosto de 2025, 12:35 a. m.
Gustavo Petro y Miguel Uribe
Gustavo Petro y Miguel Uribe. | Foto: SEMANA

El presidente Gustavo Petro volvió a entregar detalles de las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales para esclarecer el homicidio del exsenador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

Al parecer, el responsable de este crimen estaría enfilado en la “junta mundial del narcotráfico”, cuyos “ejércitos privados” estarían compuestos por las guerrillas colombianas.

“Claro que había una guerrilla insurgente, hoy no existe. Lo que llaman hoy guerrillas son ejércitos privados del narcotráfico y su jefe se llama la junta mundial del narcotráfico, no es colombiana, pero hay un capítulo colombiano”, dijo el jefe de Estado.

Contexto: La junta del narcotráfico de Dubái: SEMANA releva la historia del pacto criminal que amenaza a Colombia y que menciona Gustavo Petro

Frente al asesinato del exprecandidato presidencial, Petro detalló: “Es probable, la Fiscalía nos debe decir, que el asesino del senador Uribe Turbay está ahí, por un negocio de esmeraldas”.

En medio del discurso, el presidente evitó dar más detalles frente a la opinión pública: “Dejo porque no es mi papel. La única manera de sobrevivir en Colombia es saber quién puede matarte antes de que te maten”.

Vale la pena recordar que las autoridades judiciales, por ahora, tienen como principal hipótesis que el exsenador fue atacado con arma de fuego por un asunto político y la lupa está puesta sobre la Segunda Marquetalia.

Miguel Uribe Turbay fue atacado a tiros por un sicario menor de edad, en el parque El Golfito, de Modelia, mientras lideraba un mitín político.
Miguel Uribe Turbay fue atacado a tiros por un sicario menor de edad, en el parque El Golfito, de Modelia, mientras lideraba un mitín político. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

SEMANA conoció que la investigación está blindada para evitar filtraciones, como ya ocurrió: datos de alta sensibilidad terminaron en manos de los supuestos implicados y complicaron las detenciones de algunos protagonistas.

Tanto miembros de la Policía Nacional como de la Fiscalía han pedido reducir la publicación de datos del proceso para evitar las afectaciones en los resultados. Hay máxima alerta sobre ello.

El Centro Democrático ha pedido agilidad en los resultados, y este miércoles se conoció una petición de algunos congresistas para suspender del cargo al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez para que no afecte el curso de las investigaciones.

Contexto: Piden suspender a alto funcionario del Gobierno Petro por atentado a Miguel Uribe Turbay

“Consideramos que la permanencia en el cargo del actual director de la UNP puede afectar el curso normal de la investigación, comprometer la confianza ciudadana en la institución y, lo más grave, poner en mayor vulnerabilidad a los beneficiarios de esquemas de protección, quienes requieren la certeza de que sus solicitudes son atendidas con la debida diligencia”, se lee en la misiva enviada a la Procuraduría.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Polo Democrático pide que Iván Cepeda sea candidato presidencial

2. Público iba a gritar “fuera Petro” frente a Álvaro Uribe y el expresidente se hizo viral con su reacción

3. Enfermedad medieval que mató millones en Europa regresa a EE. UU.: confirman nuevo caso y piden extremar precauciones

4. Partido de vuelta de octavos de final de Copa Libertadores se retrasó: motivo es tendencia

5. Sydney Sweeney rompe el silencio: la dura verdad detrás del polémico jabón hecho con su agua de baño

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroMiguel Uribe Turbay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.