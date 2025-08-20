Piden suspender a alto funcionario del Gobierno Petro por atentado a Miguel Uribe Turbay

Un grupo de congresistas le remitió este miércoles, 20 de agosto, una comunicación al procurador general, Gregorio Eljach, para que considere una nueva suspensión en las altas esferas del Gobierno Petro por aparentes irregularidades.

La petición de los políticos es que el ente de control disciplinario, amparado en una medida cautelar, saque del cargo provisionalmente al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por supuestas inconsistencias durante su gestión en las últimas semanas.

En la carta, los firmantes empezaron diciendo que han transcurrido más de dos meses del atentado que terminó con la vida del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, y se han conocido posibles irregularidades en la gestión de la entidad.

Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez. | Foto: cortesía/juan carlos sierra-semana

“Es evidente que la UNP incurrió en omisiones graves en la atención de múltiples solicitudes de seguridad. Esta negligencia resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta que las amenazas contra líderes políticos y sociales no han cesado, tal y como lo demuestra el reciente atentado contra el representante a la Cámara, Julio César Triana, en el departamento del Huila”, se lee en un fragmento de la misiva.

Para los congresistas, la permanencia en el cargo del director de la UNP podría afectar el curso normal de la investigación, también “comprometer la confianza ciudadana en la institución y, lo más grave, poner en mayor vulnerabilidad a los beneficiarios de esquemas de protección, quienes requieren la certeza de que sus solicitudes son atendidas con debida diligencia”.

Miguel Uribe Turbay fue un guerrero. Un joven líder político cuyo pasado encarnaba lo más oscuro de la violencia en Colombia y cuyo futuro fue truncado por esa misma maldición. La forma como la tragedia se repite es un 'déjà vu' macabro para Colombia. | Foto: EQUIPO DE PRENSA SENADOR MIGUEL URIBE TURBAY - SEBASTIAN JIMENEZ

La petición es que el ente de control disciplinario le suspenda las funciones: “Invocamos el principio de precaución y protección del interés público, y apelamos a las facultades constitucionales y legales de la Procuraduría para que, como medida cautelar, se disponga la suspensión del señor Rodríguez mientras avanza la investigación disciplinaria”.

La comunicación fue suscrita por los representantes a la Cámara, José Jaime Uscátegui, Carlos Edward Osorio y Juan Espinal, y la senadora Paloma Valencia.

La defensa de Augusto Rodríguez es que la Unidad Nacional de Protección habría actuado de manera correcta en el cuidado del senador Uribe Turbay, y sugirió que una serie de decisiones que la víctima habría tomado con su jefe de seguridad habría generado problemas.