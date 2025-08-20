Suscribirse

Política

Piden suspender a alto funcionario del Gobierno Petro por atentado a Miguel Uribe Turbay

La petición fue presentada por integrantes del Centro Democrático al procurador general, Gregorio Eljach.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 8:20 p. m.
Presidente Gustavo Petro y director de la UNP, Augusto Rodríguez.
Presidente Gustavo Petro y director de la UNP, Augusto Rodríguez. | Foto: Presidencia.

Un grupo de congresistas le remitió este miércoles, 20 de agosto, una comunicación al procurador general, Gregorio Eljach, para que considere una nueva suspensión en las altas esferas del Gobierno Petro por aparentes irregularidades.

La petición de los políticos es que el ente de control disciplinario, amparado en una medida cautelar, saque del cargo provisionalmente al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por supuestas inconsistencias durante su gestión en las últimas semanas.

En la carta, los firmantes empezaron diciendo que han transcurrido más de dos meses del atentado que terminó con la vida del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, y se han conocido posibles irregularidades en la gestión de la entidad.

Los líderes sociales reclaman que la UNP, dirigida por Augusto Rodríguez, no les ha prestado la protección que requieren, a pesar de que desde la misma entidad reconocen el grave nivel del riesgo.
Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez. | Foto: cortesía/juan carlos sierra-semana
Contexto: Centro Democrático acusa al Gobierno Nacional de promover “persecución judicial” contra representante Hernán Cadavid

“Es evidente que la UNP incurrió en omisiones graves en la atención de múltiples solicitudes de seguridad. Esta negligencia resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta que las amenazas contra líderes políticos y sociales no han cesado, tal y como lo demuestra el reciente atentado contra el representante a la Cámara, Julio César Triana, en el departamento del Huila”, se lee en un fragmento de la misiva.

Para los congresistas, la permanencia en el cargo del director de la UNP podría afectar el curso normal de la investigación, también “comprometer la confianza ciudadana en la institución y, lo más grave, poner en mayor vulnerabilidad a los beneficiarios de esquemas de protección, quienes requieren la certeza de que sus solicitudes son atendidas con debida diligencia”.

Miguel Uribe Turbay fue un guerrero. Un joven líder político cuyo pasado encarnaba lo más oscuro de la violencia en Colombia y cuyo futuro fue truncado por esa misma maldición. La forma como la tragedia se repite es un déjà vu macabro para Colombia.
Miguel Uribe Turbay fue un guerrero. Un joven líder político cuyo pasado encarnaba lo más oscuro de la violencia en Colombia y cuyo futuro fue truncado por esa misma maldición. La forma como la tragedia se repite es un 'déjà vu' macabro para Colombia. | Foto: EQUIPO DE PRENSA SENADOR MIGUEL URIBE TURBAY - SEBASTIAN JIMENEZ

La petición es que el ente de control disciplinario le suspenda las funciones: “Invocamos el principio de precaución y protección del interés público, y apelamos a las facultades constitucionales y legales de la Procuraduría para que, como medida cautelar, se disponga la suspensión del señor Rodríguez mientras avanza la investigación disciplinaria”.

Contexto: Augusto Rodríguez, director de la UNP, insistió en que no se debilitó el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay

La comunicación fue suscrita por los representantes a la Cámara, José Jaime Uscátegui, Carlos Edward Osorio y Juan Espinal, y la senadora Paloma Valencia.

La defensa de Augusto Rodríguez es que la Unidad Nacional de Protección habría actuado de manera correcta en el cuidado del senador Uribe Turbay, y sugirió que una serie de decisiones que la víctima habría tomado con su jefe de seguridad habría generado problemas.

“El mismo doctor Miguel Uribe, y de pronto en conversación con su jefe de esquema, llegaron algunas decisiones que fueron un poco negativas y que generaron también la capacidad en el otro para generar este [suceso]”, narró Rodríguez desde un evento en el Cauca.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Colombia, un mar de coca sin solución”, por Salud Hernández-Mora

2. Fallece reconocida influencer por bala perdida: ya capturaron al primer sospechoso

3. Mano derecha de Maduro lanza grave amenaza a EE. UU. en medio de tensiones con Venezuela. “Extranjero que entre, entra, pero no sale”

4. Mourinho tomó decisión con Jhon Durán en Champions: Benfica no hizo lo mismo con Richard Ríos

5. Ingrid Betancourt le reclama a Sergio Fajardo por llegada a su campaña de Mauricio Pava, abogado de Petro y muy cercano a Laura Sarabia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gobierno PetroProcuraduríaUNPAugusto Rodríguez

Noticias Destacadas

Ingrid Betancourt, Mauricio Pava y Sergio Fajardo.

Ingrid Betancourt le reclama a Sergio Fajardo por llegada a su campaña de Mauricio Pava, abogado de Petro y muy cercano a Laura Sarabia

Redacción Semana
En contra del exdirector del Dapre Carlos Ramón González, existe una orden de captura vigente.

Exclusivo: Carlos Ramón González no será extraditado a Colombia; gobierno de Daniel Ortega negó solicitud de Gustavo Petro

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia Eduardo Montealegre

“Algunos errores”: Petro criticó polémico proyecto de Eduardo Montealegre. La reacción del ministro llamó la atención

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.