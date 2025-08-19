Suscribirse

Nación

Reloj Rolex de $56 millones podría ser clave dentro del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: aparece relevante detalle

Las autoridades continúan con las investigaciones para poder esclarecer el caso por completo.

Redacción Nación
19 de agosto de 2025, 11:45 a. m.
Reunion atentado Miguel Uribe Turbay
Involucrados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay | Foto: SEMANA

El caso por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay sigue avanzando tras lo que fue la muerte del político de 39 años. Las autoridades siguen la pista de los autores intelectuales del crimen.

Hasta el momento, se ha logrado la captura de seis personas señaladas de participar en el plan y la ejecución del atentado ocurrido en el barrio Modelia, en Bogotá. Dentro de estas se encuentran el menor de 15 años que disparó y Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, quien fue el cerebro de todo.

El dinero nunca se lo habrían entregado al joven.
Las autoridades siguen tras la pista de todos los involucrados en el crimen. | Foto: Semana

Ahora, los esfuerzos se centran en ir detrás de los autores intelectuales. Todo apunta a que serían cabecillas de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, aunque habría muchísimos más involucrados.

El diario El Tiempo reveló, en las últimas horas, que los investigadores tienen en la mira a dos personas más que habrían participado del magnicidio, el cual la familia de Uribe Turbay exige que sea visto como un crimen de lesa humanidad.

Lo más leído

1. ¿Tiene alguna? Estas son las 6 aplicaciones que debe desinstalar de inmediato para proteger su cuenta bancaria y evitar ser estafado
2. Gobierno Petro autorizó camionetas, escoltas y gasolina para el ELN y las disidencias de las Farc; esta es la historia
3. Prenden alarmas por famoso yogur en Colombia; Invima emitió alerta sanitaria: “Suspender su consumo”
Contexto: Petro asegura que “nunca” vinculó al ELN en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, y refuerza la versión que apunta a la Segunda Marquetalia

Según el medio mencionado, un testigo protegido por la Fiscalía es el que ha venido colaborando y entregando nueva información que ha permitido estos avances en las investigaciones. De hecho, los nombres de estas personas ya se encuentran en el expediente, aunque permanecen bajo reserva.

Uno de los sujetos ya está siendo seguido de cerca por parte de las autoridades, al parecer, sería intermediario entre la banda de sicarios que fue contratada y los autores intelectuales.

"La identidad de uno de los sujetos se conoció a la par con la del Costeño. Por eso, no se descarta que el sujeto ya esté siendo objeto de seguimientos”, dijo uno de los investigadores al medio mencionado.

Esta es la foto que publicó el sujeto en las redes sociales.
Esta es la foto que publicó el sujeto en las redes sociales. | Foto: El Tiempo

Este hombre tendría alrededor de 35 años y fue señalado por el testigo secreto que tiene el ente investigador. Al parecer, alias el Costeño le entregaba reportes de cómo avanzaba el atentado.

Un aspecto que llama la atención es que este presunto delincuente había cerrado las redes sociales. Sin embargo, hace pocos días las volvió a activar y publicó una foto que se ha robado las miradas de las autoridades.

Contexto: El emotivo mensaje del abogado de Miguel Uribe Turbay: “Hoy lo recuerdo con la certeza de que su ejemplo trasciende”

En la imagen aparece con unas gafas oscuras, pero un detalle importante es que en una de sus muñecas porta un reloj Rolex avaluado en 56 millones de pesos colombianos. “Las publicaciones de este hombre parecen ser un claro desafío a las autoridades”, señaló uno de los investigadores.

“Aún no sabemos por qué no ha sido detenido para que explique si tiene algún nexo con el crimen, tal como lo señaló el testigo de la Fiscalía”, añadió.

Las autoridades tratan de establecer si este reloj de lujo fue comprado por el sujeto con el dinero que le habrían pagado por el crimen en contra del militante del Centro Democrático, ya que, al parecer, tras la muerte del político habrían empezado a reclamar el botín.

Por el momento, las investigaciones avanzan mientras que todo el país exige justicia para que el magnicidio de Uribe Turbay no quede en la impunidad y todos los involucrados respondan por lo que hicieron.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump es captado por un micrófono abierto en medio de diálogo con Macron, lo que dijo se hizo viral en las redes sociales

2. Mhoni Vidente vaticinó preocupante situación que golpeará a país latino y advirtió caos: “La gente no entiende”

3. Policía en Argentina arremetió contra jugadores de Once Caldas: tiraron gases lacrimógenos y todo quedó en video

4. Costco se detiene por un día: el cierre de sus 623 sucursales ya tiene fecha

5. Dilema ético: mujer con muerte cerebral es usada como incubadora en Georgia por ley antiaborto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel UribeMiguel Uribe Turbay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.