Reloj Rolex de $56 millones podría ser clave dentro del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: aparece relevante detalle

El caso por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay sigue avanzando tras lo que fue la muerte del político de 39 años. Las autoridades siguen la pista de los autores intelectuales del crimen.

Hasta el momento, se ha logrado la captura de seis personas señaladas de participar en el plan y la ejecución del atentado ocurrido en el barrio Modelia, en Bogotá. Dentro de estas se encuentran el menor de 15 años que disparó y Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, quien fue el cerebro de todo.

Las autoridades siguen tras la pista de todos los involucrados en el crimen. | Foto: Semana

Ahora, los esfuerzos se centran en ir detrás de los autores intelectuales. Todo apunta a que serían cabecillas de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, aunque habría muchísimos más involucrados.

El diario El Tiempo reveló, en las últimas horas, que los investigadores tienen en la mira a dos personas más que habrían participado del magnicidio, el cual la familia de Uribe Turbay exige que sea visto como un crimen de lesa humanidad.

Según el medio mencionado, un testigo protegido por la Fiscalía es el que ha venido colaborando y entregando nueva información que ha permitido estos avances en las investigaciones. De hecho, los nombres de estas personas ya se encuentran en el expediente, aunque permanecen bajo reserva.

Uno de los sujetos ya está siendo seguido de cerca por parte de las autoridades, al parecer, sería intermediario entre la banda de sicarios que fue contratada y los autores intelectuales.

"La identidad de uno de los sujetos se conoció a la par con la del Costeño. Por eso, no se descarta que el sujeto ya esté siendo objeto de seguimientos”, dijo uno de los investigadores al medio mencionado.

Esta es la foto que publicó el sujeto en las redes sociales. | Foto: El Tiempo

Este hombre tendría alrededor de 35 años y fue señalado por el testigo secreto que tiene el ente investigador. Al parecer, alias el Costeño le entregaba reportes de cómo avanzaba el atentado.

Un aspecto que llama la atención es que este presunto delincuente había cerrado las redes sociales. Sin embargo, hace pocos días las volvió a activar y publicó una foto que se ha robado las miradas de las autoridades.

En la imagen aparece con unas gafas oscuras, pero un detalle importante es que en una de sus muñecas porta un reloj Rolex avaluado en 56 millones de pesos colombianos. “Las publicaciones de este hombre parecen ser un claro desafío a las autoridades”, señaló uno de los investigadores.

“Aún no sabemos por qué no ha sido detenido para que explique si tiene algún nexo con el crimen, tal como lo señaló el testigo de la Fiscalía”, añadió.

Las autoridades tratan de establecer si este reloj de lujo fue comprado por el sujeto con el dinero que le habrían pagado por el crimen en contra del militante del Centro Democrático, ya que, al parecer, tras la muerte del político habrían empezado a reclamar el botín.