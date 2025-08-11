Augusto Rodríguez, director de la UNP, insistió en que no se debilitó el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay

En la Casa de Nariño, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, nuevamente se pronunció sobre el esquema de seguridad que tuvo el día del atentado el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay.

El atentado contra Uribe Turbay se registró el pasado 7 de junio, en la localidad de Fontibón, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, cuando lideraba una reunión política.

Un joven sicario accionó el arma, que lo hirió de gravedad en su cabeza, por lo que fue trasladado de urgencias y luego intervenido en la Fundación Santa Fe, en donde estuvo luchando por su vida.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay se coordinó en Engativá, pero habría sido ordenado por las disidencias de las Farc. | Foto: Suministrada a Semana por el equipo de prensa del concejal Andrés Barrios

El alto funcionario del Gobierno nacional, insistió en que la UNP no debilitó el esquema de seguridad del congresista ese día. El precandidato murió este lunes 11 de agosto en horas de la madrugada, según confirmó por medio de un comunicado la Fundación Santa Fe.

“Las investigaciones las está haciendo la Fiscalía y las está haciendo la Procuraduría. Igualmente la Unidad Nacional de Protección adelanta una investigación interna”, dijo Rodríguez.

Director de la UNP, Augusto Rodríguez. | Foto: X: @ClauRomeroNader

Además expresó en diálogo con varios medios e comunicación en la Casa de Nariño: “Nosotros hemos revisado todos nuestros procesos, nuestros protocolos y hemos encontrado que cumplimos con todos lo que tiene que ver con el cubrimiento de las personas que tenían que estar”.

El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, reiteró que la entidad no debilitó el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/jUwd4sd22J — Revista Semana (@RevistaSemana) August 11, 2025

“Eran tres exactamente la Unión Nacional de Protección, igualmente que tuvieran el equipo adecuado, los vehículos funcionales, el armamento y la munición, todo en su debido estado correcto de funcionamiento”, subrayó el director de la Unidad Nacional de Protección.

Y avanzó en los detalles sobre la seguridad de Miguel Uribe Turbay: “Otras cosas digamos que fueron lamentables coincidencias para ese día que hubo una distribución que se hizo en la coordinación que tenía el jefe del esquema que era una persona de la Policía con el mismo doctor Uribe Turbay para determinar cómo se distribuían las personas, habían unas personas que estaban trasnochadas del día anterior lamentablemente y pues habían otras personas que se quedaron cubriendo a su núcleo familiar”.

Reunión atentado Miguel Uribe Turbay | Foto: SEMANA