Suscribirse

Política

Augusto Rodríguez, director de la UNP, insistió en que no se debilitó el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay

El funcionario expresó que la UNP adelanta una investigación interna sobre el esquema de seguridad del precandidato.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 9:41 p. m.
Augusto Rodríguez y Miguel Uribe Turbay
Augusto Rodríguez y Miguel Uribe Turbay | Foto: Foto SEMANA y foto montaje Getty

En la Casa de Nariño, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, nuevamente se pronunció sobre el esquema de seguridad que tuvo el día del atentado el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay.

El atentado contra Uribe Turbay se registró el pasado 7 de junio, en la localidad de Fontibón, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, cuando lideraba una reunión política.

Un joven sicario accionó el arma, que lo hirió de gravedad en su cabeza, por lo que fue trasladado de urgencias y luego intervenido en la Fundación Santa Fe, en donde estuvo luchando por su vida.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay se coordinó en Engativá, pero habría sido ordenado por las disidencias de las Farc.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay se coordinó en Engativá, pero habría sido ordenado por las disidencias de las Farc. | Foto: Suministrada a Semana por el equipo de prensa del concejal Andrés Barrios
Contexto: MinDefensa confirmó muerte del Zarco Aldinever, señalado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El alto funcionario del Gobierno nacional, insistió en que la UNP no debilitó el esquema de seguridad del congresista ese día. El precandidato murió este lunes 11 de agosto en horas de la madrugada, según confirmó por medio de un comunicado la Fundación Santa Fe.

Lo más leído

1. Muerte de Miguel Uribe: estas son las razones que tiene Alfredo Rangel para atribuir el atentado a Iván Márquez y descartar tesis de Otty Patiño
2. Amiga de Silvana Torres cuenta otra versión alrededor de la muerte de niña de dos años en Manizales: hizo crudo relato
3. Simón Gaviria se quebró en vivo hablando de la promesa que Miguel Uribe le hizo a María Claudia Tarazona: “Me rompe el alma”

“Las investigaciones las está haciendo la Fiscalía y las está haciendo la Procuraduría. Igualmente la Unidad Nacional de Protección adelanta una investigación interna”, dijo Rodríguez.

El abogado Mosquera, en representación de la familia, confirmó que fue presentada una denuncia penal contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez.
Director de la UNP, Augusto Rodríguez. | Foto: X: @ClauRomeroNader

Además expresó en diálogo con varios medios e comunicación en la Casa de Nariño: “Nosotros hemos revisado todos nuestros procesos, nuestros protocolos y hemos encontrado que cumplimos con todos lo que tiene que ver con el cubrimiento de las personas que tenían que estar”.

“Eran tres exactamente la Unión Nacional de Protección, igualmente que tuvieran el equipo adecuado, los vehículos funcionales, el armamento y la munición, todo en su debido estado correcto de funcionamiento”, subrayó el director de la Unidad Nacional de Protección.

Contexto: Muerte de Miguel Uribe: estas son las razones que tiene Alfredo Rangel para atribuir el atentado a Iván Márquez y descartar tesis de Otty Patiño

Y avanzó en los detalles sobre la seguridad de Miguel Uribe Turbay: “Otras cosas digamos que fueron lamentables coincidencias para ese día que hubo una distribución que se hizo en la coordinación que tenía el jefe del esquema que era una persona de la Policía con el mismo doctor Uribe Turbay para determinar cómo se distribuían las personas, habían unas personas que estaban trasnochadas del día anterior lamentablemente y pues habían otras personas que se quedaron cubriendo a su núcleo familiar”.

Reunion atentado Miguel Uribe Turbay
Reunión atentado Miguel Uribe Turbay | Foto: SEMANA

“Yo he aclarado que lo correcto es siempre cubrir a la persona que es el protegido principal y la extensión de las medidas al núcleo familiar se hace después de que se cubre al principal. Allí no se hizo así, sino que se distribuyó seis personas y por eso no encontramos la protección en personas que debían estar en el momento”, finalizó Augusto Rodríguez.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Filtran decisión de Millonarios sobre David González: malos resultados llevarían a dura medida

2. Falsos positivos en Bogotá: la “banda del CAI” capturaba a habitantes de calle para aumentar operatividad

3. Impactante video muestra cómo el techo de una prisión en Nebraska sale volando tras feroz tormenta que dejó un muerto y varios heridos

4. Cristiano Ronaldo y Georgina se casan; este sería el precio del lujoso anillo de compromiso

5. Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes pasaron un domingo en “familia”; una foto que volvió a sorprender y aumentar los rumores

LEER MENOS

Noticias relacionadas

UNPMiguel Uribe Turbay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.