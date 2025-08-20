El partido Centro Democrático se pronunció para respaldar al representante a la Cámara Hernán Cadavid, al asegurar que desde el Gobierno Nacional se estaría promoviendo una “persecución judicial” en su contra.

Según la colectividad, esta situación se habría iniciado a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que maneja los esquemas de seguridad en el país.

El Centro Democrático expresa su más enérgico rechazo a la persecución emprendida desde el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), contra el representante a la Cámara Hernán Cadavid (@hernancadavidma) pic.twitter.com/ewZMrNLZ3S — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 20, 2025

En un comunicado oficial, el partido señala que Cadavid ha cumplido su deber de control político al denunciar presuntas irregularidades en la asignación de escoltas, vehículos blindados y esquemas de protección.

De acuerdo con la denuncia, más de 36 esquemas de seguridad habrían sido entregados sin estudios de riesgo, beneficiando a aliados políticos del actual gobierno.

En total, el partido asegura que se habrían dispuesto 96 escoltas y 28 vehículos blindados de forma discrecional.

La colectividad recuerda que, tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, se intensificaron los llamados a proteger a la oposición y a garantizar la seguridad de quienes ejercen veeduría sobre el manejo de los recursos públicos.

“Hoy se pretende acallar a quienes han puesto en evidencia las fallas y arbitrariedades de la UNP”, se lee en el comunicado.

ATENCIÓN | DENUNCIA 🚨



La @UNPColombia desprotege a la oposición política del Gobierno @petrogustavo y emprende un ataque judicial en mi contra pic.twitter.com/rbtQRSXjhM — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) August 20, 2025

El Centro Democrático también alertó a la comunidad internacional sobre lo que califica como una estrategia para intimidar y silenciar a sus congresistas.

En ese sentido, exigió garantías para el ejercicio de la oposición en Colombia y reiteró su respaldo irrestricto a Cadavid.