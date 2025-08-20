Suscribirse

Centro Democrático acusa al Gobierno Nacional de promover “persecución judicial” contra representante Hernán Cadavid

Según la colectividad, esta situación se habría iniciado a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que maneja los esquemas de seguridad en el país.

20 de agosto de 2025
El partido Centro Democrático se pronunció para respaldar al representante a la Cámara Hernán Cadavid, al asegurar que desde el Gobierno Nacional se estaría promoviendo una “persecución judicial” en su contra.

Según la colectividad, esta situación se habría iniciado a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que maneja los esquemas de seguridad en el país.

Contexto: Augusto Rodríguez, director de la UNP, insistió en que no se debilitó el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay

En un comunicado oficial, el partido señala que Cadavid ha cumplido su deber de control político al denunciar presuntas irregularidades en la asignación de escoltas, vehículos blindados y esquemas de protección.

De acuerdo con la denuncia, más de 36 esquemas de seguridad habrían sido entregados sin estudios de riesgo, beneficiando a aliados políticos del actual gobierno.

En total, el partido asegura que se habrían dispuesto 96 escoltas y 28 vehículos blindados de forma discrecional.

Contexto: Director de la UNP enciende polémica: habla de “decisiones negativas” de Miguel Uribe Turbay y su esquema de seguridad antes del atentado

La colectividad recuerda que, tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, se intensificaron los llamados a proteger a la oposición y a garantizar la seguridad de quienes ejercen veeduría sobre el manejo de los recursos públicos.

“Hoy se pretende acallar a quienes han puesto en evidencia las fallas y arbitrariedades de la UNP”, se lee en el comunicado.

El Centro Democrático también alertó a la comunidad internacional sobre lo que califica como una estrategia para intimidar y silenciar a sus congresistas.

En ese sentido, exigió garantías para el ejercicio de la oposición en Colombia y reiteró su respaldo irrestricto a Cadavid.

“Su voz no podrá ser acallada”, concluye el Centro Democrático, que insiste en que el respeto a la oposición democrática es un principio fundamental en el actual momento político del país.

