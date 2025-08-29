Confidenciales
Álvaro Uribe recordó a personaje de ‘Betty, la fea’ para responderle a Gustavo Petro. Vea lo que pasó
El exmandatario cuestionó al presidente por su condescendencia con algunos grupos armados.
El expresidente Álvaro Uribe lanzó un particular mensaje contra el presidente Gustavo Petro, al que cuestionó fuertemente y comparó con un personaje de una novela colombiana de reconocimiento nacional e internacional.
“Un presidente que solo respeta por miedo a bandidos que son sus benefactores no merece título ni de la universidad que graduó a la peliteñida de Betty, la fea”, escribió Uribe.
Un Presidente que solo respeta por miedo a bandidos que son sus benefactores no merece título ni de la Universidad que graduó a la Peliteñida de Betty la Fea. pic.twitter.com/aB3KU4m1BO— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 28, 2025
El exmandatario se refiere a la Universidad San Marino, una universidad ficticia creada en la novela, en la que el personaje Patricia Fernández (interpretado por Lorna Cepeda) presumía haber estudiado unos semestres, a pesar de que no tenía muchos conocimientos sobre el tema.
El trino de Uribe fue una respuesta a un mensaje que envió Petro, en el que recordó que estudió economía en la Universidad Externado de Colombia y relató una historia familiar.
“Mi tía, Elvinia, fue secretaria privada de los dos Hinestroza y murió trabajando para ellos”, aseguró Petro.
Toda la controversia con la Universidad Externado se generó porque se invitó a una conversación a varios abogados para hablar sobre el caso del expresidente Uribe. Sin embargo, el mandatario no estuvo de acuerdo con la posición de algunos de ellos.