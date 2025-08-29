El expresidente Álvaro Uribe lanzó un particular mensaje contra el presidente Gustavo Petro, al que cuestionó fuertemente y comparó con un personaje de una novela colombiana de reconocimiento nacional e internacional.

“Un presidente que solo respeta por miedo a bandidos que son sus benefactores no merece título ni de la universidad que graduó a la peliteñida de Betty, la fea”, escribió Uribe.

Un Presidente que solo respeta por miedo a bandidos que son sus benefactores no merece título ni de la Universidad que graduó a la Peliteñida de Betty la Fea. pic.twitter.com/aB3KU4m1BO — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 28, 2025

El exmandatario se refiere a la Universidad San Marino, una universidad ficticia creada en la novela, en la que el personaje Patricia Fernández (interpretado por Lorna Cepeda) presumía haber estudiado unos semestres, a pesar de que no tenía muchos conocimientos sobre el tema.

El trino de Uribe fue una respuesta a un mensaje que envió Petro, en el que recordó que estudió economía en la Universidad Externado de Colombia y relató una historia familiar.

“Mi tía, Elvinia, fue secretaria privada de los dos Hinestroza y murió trabajando para ellos”, aseguró Petro.