Álvaro Uribe recordó a personaje de ‘Betty, la fea’ para responderle a Gustavo Petro. Vea lo que pasó

El exmandatario cuestionó al presidente por su condescendencia con algunos grupos armados.

Redacción Semana
29 de agosto de 2025, 12:34 p. m.
Presidente Gustavo Petro y Expresidente Álvaro Uribe
Álvaro Uribe criticó a Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

El expresidente Álvaro Uribe lanzó un particular mensaje contra el presidente Gustavo Petro, al que cuestionó fuertemente y comparó con un personaje de una novela colombiana de reconocimiento nacional e internacional.

“Un presidente que solo respeta por miedo a bandidos que son sus benefactores no merece título ni de la universidad que graduó a la peliteñida de Betty, la fea”, escribió Uribe.

El exmandatario se refiere a la Universidad San Marino, una universidad ficticia creada en la novela, en la que el personaje Patricia Fernández (interpretado por Lorna Cepeda) presumía haber estudiado unos semestres, a pesar de que no tenía muchos conocimientos sobre el tema.

El trino de Uribe fue una respuesta a un mensaje que envió Petro, en el que recordó que estudió economía en la Universidad Externado de Colombia y relató una historia familiar.

“Mi tía, Elvinia, fue secretaria privada de los dos Hinestroza y murió trabajando para ellos”, aseguró Petro.

Toda la controversia con la Universidad Externado se generó porque se invitó a una conversación a varios abogados para hablar sobre el caso del expresidente Uribe. Sin embargo, el mandatario no estuvo de acuerdo con la posición de algunos de ellos.

