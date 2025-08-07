Álvaro Uribe reacciona tras marchas de este jueves, 7 de agosto, en Colombia

En medio de la conmemoración del día de las Fuerzas Militares y mientras el presidente Petro daba su discurso en Leticia, Amazonas, el expresidente Álvaro Uribe, recientemente condenado a 12 años de prisión, publicó un sentido mensaje de agradecimiento a todos los ciudadanos que salieron a las calles de más de 25 ciudades del país a pedir por su liberación y a cuestionar el manejo que el Gobierno Petro le ha dado al Estado.

“Compatriotas, siento que mi corazón es pequeño y necesito uno más grande para poder expresar a todos ustedes la infinita gratitud por sus generosas muestras de apoyo y solidaridad. Lo único que les pido es que afiancemos la elección de un gobierno que despeje los nubarrones para que brille la libertad en el coliseo de la patria, cuyo único techo es el infinito cielo. Necesitamos un gobierno de transición que proyecte con estabilidad a largo plazo el futuro democrático de la nación”, señaló Uribe en su intervención.

Y siguió: “Para que esta nación no sea la de más criminales, pero sí la de mayor determinación de desarmar criminales. Para que Colombia no sea la capital mundial de los narcóticos, sino el ejemplo de cómo eliminarlos. Que tengamos un gobierno y un Congreso que anulen cualquier expectativa de legalización de la droga y construyan los cimientos de la libertad en la educación, el deporte, la cultura y el emprendimiento de los jóvenes”.

En el video que el exmandatario publicó en sus redes sociales también le hizo un llamado al futuro de la juventud colombiana. “Que nuestros jóvenes no tengan que vivir del microtráfico, que encuentren su dignidad material y espiritual en la ciencia y en la creatividad. Un país que no se destaque por las mayores tasas de impuestos, sino por los mayores niveles de confianza, inversión productiva y generación de empleo de calidad. Una Colombia de economía fraterna en la que trabajadores y empresarios remen en la misma dirección”.

Pero el mensaje del expresidente no solo fue un agradecimiento por la masiva asistencia a la marcha que organizaron desde el Centro Democrático para pedir por su libertad, también fue un claro llamado para los votantes de las elecciones de 2026, en el que les pidió analizar bien cuál es el futuro del país.

“Un país que su sistema de salud, mixto, privado y solidario, con prevención y atención oportuna, confronte el discurso estatista y el neocomunismo que alarga las filas de espera mientras sigue la destrucción de lo avanzado. Un gobierno que no pretenda gastarse las reservas pensionales de trabajadores, mujeres y jóvenes, para compensar el derroche”, dijo.

Así mismo, pidió un nuevo gobierno “que parezca a las familias de clase media en sus buenas costumbres y en la eficiencia para distribuir los recursos escasos. Que no se despilfarre en burocracias insostenibles ni en sobornos de congresistas”.

Finalmente, Uribe agradeció: “Gracias, compatriotas. Pasa por mi mente la conjunción de razas de esta nación. Detrás de la piel multicolor de los colombianos, veo rostros con profunda fe que elevan plegarias al cielo por la salud de Miguel Uribe Turbay. Necesitamos un gobierno que haga alianzas con países que contribuyan con la erradicación del crimen, no con dictaduras que lo auspicien. Necesitamos un nuevo Plan Colombia con Estados Unidos y la alianza con Israel”.