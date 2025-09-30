Suscribirse

Política

Andanada de publicaciones de Petro revive polémica en la que pidió al Ejército de EE. UU. desobedecer a Trump: “No me da temor”

El Gobierno estadounidense tomó una drástica medida diplomática contra el presidente colombiano.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 7:39 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, el 23 de septiembre de 2025 en Nueva York (Estados Unidos)
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Juan Cano - Presidencia de Colombia

El martes de esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó una serie de mensajes por medio de su cuenta persona de X, en la que nuevamente mencionó al Ejército de los Estados Unidos.

En uno de los mensajes, el jefe de Estado expresó: “La prudencia de los militares estadounidenses es ejemplar y muy importante para la humanidad”.

Y en otro trino, Petro manifestó: “Ningún ejército del mundo debe participar en crímenes contra la humanidad. No es un asunto de nacionalismos, es un asunto de humanidad”.

Contexto: “No salen de Colombia”: Petro lanzó advertencia que agudiza la tensión diplomática con Trump. Esta es la declaración

Además, el presidente preguntó en esa plataforma digital: “¿Quién paga por los crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza? ¿Puede la justicia de Israel comprometerse con el juzgamiento de los crímenes de guerra cometidos por ciudadanos israelíes?”.

El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 29 de septiembre de 2025, en Bogotá
Gustavo Petro en un consejo de ministros. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

“¿No debería comenzar una conferencia para estatuir el Estado Palestino soberano y libre?”, insistió.

También puso sobre la mesa: “A mí no me da temor una relación fuerte con el Ejército de los EE. UU. si este mantiene firme las ideas de los padres fundadores de los EE. UU. Las ideas de los padres fundadores de los EE. UU. son las mismas de los padres y madres fundadoras de las repúblicas latinoamericanas y caribeñas. Es la libertad el objetivo y no la esclavitud de otros pueblos”.

Esa andanada de trinos de Petro revivió la polémica declaración que dio en medio de una manifestación que se registró en las calles de Nueva York en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por los bombardeos en Gaza.

El presidente, Gustavo Petro, el 26 de septiembre de 2025 en Nueva York (Estados Unidos)
El presidente Gustavo Petro el 26 de septiembre de 2025 en Nueva York. | Foto: Hugo Andrés Sierra - Presidencia de la República

“Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Yo mismo me arrodillé como cristiano ante las tumbas de miles de soldados norteamericanos que murieron en los campos de Europa luchando contra Hitler”, dijo con megáfono en mano.

Contexto: Petro dio orden que dispararía el precio de los carros nuevos en Colombia: “Es un asesinato”

Por esa controversial declaración, el Departamento de Estado de Estados Unidos tomó la drástica medida de cancelar su visa, al advertir una intromisión por parte del presidente Gustavo Petro en los asuntos internos de ese país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Le destaparon papelón a Santa Fe: presidente de Cerro Porteño dijo cuánto pagó por Jorge Bava

2. ¿Propaganda o verdad? Trump dice que Estados Unidos supera en 25 años a Rusia y China en tecnología nuclear

3. Armando Benedetti tendrá que “hacer magia” para que se apruebe la reforma a la salud

4. Estalla escándalo en la familia de Elon Musk. Padre del magnate es acusado de abusar de cinco de sus hijos

5. Defensa de Diego Cadena pidió que se le otorgue la detención domiciliaria

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroEjército de Estados UnidosDonald Trump

Noticias Destacadas

Armando Benedetti.

Armando Benedetti tendrá que “hacer magia” para que se apruebe la reforma a la salud

Redacción Semana
El presidente, Gustavo Petro, el 23 de septiembre de 2025 en Nueva York (Estados Unidos)

Andanada de publicaciones de Petro revive polémica en la que pidió al Ejército de EE. UU. desobedecer a Trump: “No me da temor”

Redacción Semana
Julio César Triana Quintero, Gustavo Petro Palestina Huila

“Le presento a Palestina, Huila, donde fueron asesinadas cuatro personas”: le piden a Petro que se ocupe de problemas de Colombia

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.