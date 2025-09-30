Andanada de publicaciones de Petro revive polémica en la que pidió al Ejército de EE. UU. desobedecer a Trump: “No me da temor”

El martes de esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó una serie de mensajes por medio de su cuenta persona de X, en la que nuevamente mencionó al Ejército de los Estados Unidos.

En uno de los mensajes, el jefe de Estado expresó: “La prudencia de los militares estadounidenses es ejemplar y muy importante para la humanidad”.

La prudencia de los militares estadounidenses es ejemplar y muy importante para la humanidad

Y en otro trino, Petro manifestó: “Ningún ejército del mundo debe participar en crímenes contra la humanidad. No es un asunto de nacionalismos, es un asunto de humanidad”.

Ningún ejército del mundo debe participar en crímenes contra la humanidad.



No es un asunto de nacionalismos, es un asunto de humanidad.

Además, el presidente preguntó en esa plataforma digital: “¿Quién paga por los crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza? ¿Puede la justicia de Israel comprometerse con el juzgamiento de los crímenes de guerra cometidos por ciudadanos israelíes?”.

Gustavo Petro en un consejo de ministros. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

“¿No debería comenzar una conferencia para estatuir el Estado Palestino soberano y libre?”, insistió.

¿Quien paga por los crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza? Puede la justicia de Israel a comprometerse en el juzgamiento de los crímenes de guerra cometidos por ciudadanos israelíes?



¿No debería comenzar una conferencia para estatuir el Estado Palestino soberano y…

También puso sobre la mesa: “A mí no me da temor una relación fuerte con el Ejército de los EE. UU. si este mantiene firme las ideas de los padres fundadores de los EE. UU. Las ideas de los padres fundadores de los EE. UU. son las mismas de los padres y madres fundadoras de las repúblicas latinoamericanas y caribeñas. Es la libertad el objetivo y no la esclavitud de otros pueblos”.

A mí no me da temor una relación fuerte con el ejército de los EEUU si este mantiene firme las ideas de los padres fundadores de los EEUU. Las ideas de los padres fundadores de los EEUU son las mismas de los padres y madres fundadoras de las repúblicas latinoaméricanas y…

Esa andanada de trinos de Petro revivió la polémica declaración que dio en medio de una manifestación que se registró en las calles de Nueva York en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por los bombardeos en Gaza.

El presidente Gustavo Petro el 26 de septiembre de 2025 en Nueva York. | Foto: Hugo Andrés Sierra - Presidencia de la República

“Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Yo mismo me arrodillé como cristiano ante las tumbas de miles de soldados norteamericanos que murieron en los campos de Europa luchando contra Hitler”, dijo con megáfono en mano.