Armando Benedetti y Eduardo Montealegre: ¿habrá café entre los dos ministros de Gustavo Petro?

Si alguien quedó molesto con las explosivas declaraciones del ministro Eduardo Montealegre a SEMANA, fue el ministro Armando Benedetti.

Aunque el exfiscal general de la Nación ratificó todos los mensajes que escribió en contra del jefe de la política del Gobierno en el chat de WhatsApp del gabinete y tendió el brazo para una posible conversación, al equipo más cercano a Benedetti no le gustó que Montealegre siguiera metiéndole leña al fuego a la controversia.

Eduardo Montealegre le reafirmó a SEMANA lo que piensa de Armando Benedetti, lo llamó “fantoche” y “arrogante”, pero no lo consideró su enemigo. Y menos le cerró la puerta a un posible diálogo porque reconoce al barranquillero como un político inteligente con manejo del Congreso.

Eduardo Montealegre, Gustavo Petro, Armando Benedetti. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA / PRESIDENCIA

“Le tiendo la mano a Benedetti para que nos sentemos a conversar y a tomar un café, y, después de que nos criticamos mutuamente, continuar con un trabajo conjunto en el Congreso”, propuso el ministro de Justicia.

El ministro del interior ha sido prudente y ha acatado la petición de Gustavo Petro de guardar silencio, aunque la semana anterior, desde sus redes sociales, le mostró los dientes, indirectamente, a su colega de Justicia. “El burro que patea”, escribió.

Se desconoce si hoy, tal y como están las cosas, Benedetti acepte tomarse un café con Montealegre y pasar la página. Al fin y al cabo, él no es un hombre de odios eternos y como buen político sabe que el gabinete tiene que estar cohesionado para avanzar en la recta final del gobierno Petro.

Eduardo Montealegre y Armando Benedetti. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

Ambos estuvieron el viernes, 3 de octubre, en Ibagué, acompañando al presidente en una plaza pública llena donde anunció que el país tenía que entrar en modo constituyente, una propuesta que Eduardo Montealegre tiene lista. Lucieron distantes.

Eduardo Montealegre le contó a SEMANA la hoja de ruta de la iniciativa que llevará a que los ciudadanos empiecen a recoger más de 2.5 millones de firmas las próximas semanas, las lleven a la Registraduría y, posteriormente, pasen por el Congreso que se elegirá en marzo de 2026 porque el actual- según reconoció el ministro de Justicia- no alcanzará.

Gustavo Petro no prescindirá de Armando Benedetti ni de Eduardo Montealegre porque ambos son importantes en los próximos 11 meses de Gobierno. Y, por eso, no tuvo otra alternativa que mediar en la disputa.

La semana anterior, en el furor de la controversia, el presidente habló con ambos. En el caso de Montealegre, la conversación fue amena y respetuosa, como lo reconoció el propio ministro a SEMANA.

Julio Sánchez Cristo reveló duros chats entre el ministro de Justicia y el del Interior. | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

“El presidente ha sido muy neutral. Hablé con él. El llamado muy cordial que me hace es que desescalemos este conflicto, hablando en términos de paz total. No conviene este tipo de enfrentamientos en este momento entre dos carteras que están jugando un papel muy importante, sobre todo en el tema de paz total. Recibí un llamado muy cordial de compañeros por parte del presidente invitándome a que tuviéramos una relación tranquila y pacífica con Benedetti. Desde luego, acepto esa sugerencia del presidente”, narró.