En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del expresidente del Senado Iván Name, luego de haber resultado salpicado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Llegó al Congreso en 1982 como representante a la Cámara por Cundinamarca por el Partido Liberal. En 1991 volvió a ocupar una curul en esa corporación, esa vez, por Bogotá, sin embargo, no se pudo reelegir en 1994, por lo que llegó al Concejo de Bogotá.

Aunque intentó llegar al Senado posteriormente, no le alcanzó en varias ocasiones, y no fue sino hasta el 2010 que logró un escaño en esa corporación con el aval de la Alianza Verde. Desde entonces se había reelegido hasta hoy.

En el 2023 ganó la puja en la colectividad para ser el presidente del Senado, luego de una contienda apretada en la que también se postuló en el partido la senadora Angélica Lozano e Inti Asprilla. Mientras que el segundo generaba recelo en las demás bancadas por sus posiciones fuertes y más cercanas al petrismo, desde el Gobierno no veían con buenos ojos a Lozano por las diferencias que ya se habían generado entre Petro y la esposa de la senadora, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López. Finalmente, Name se terminó imponiendo.

Su presidencia estuvo marcada por contrastes con el Gobierno de Gustavo Petro, sin embargo, en los momentos claves se ausentó por varias razones. No fue sino hasta mediados de 2024, cuando se destapó el escándalo, que resultó salpicado en el entramado que habría armado Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y en el que estaba envuelto.

A finales de agosto de ese año, Name apareció para decir que era inocente y que no iba a renunciar a su curul. “Cuando estuve en la presidencia del Congreso no podía asumir mi defensa porque comprometía el parlamento, y lesionaba la majestad de mi juez, la Corte Suprema de Justicia, pero ahora voy a asumir frente a las acusaciones de la banda criminal que las ha formulado, y destruir todas sus falacias y demostrar mi inocencia”, aseguró en ese momento.