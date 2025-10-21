La Cámara de Representantes aprobó una proposición que declara al Cartel de los Soles como grupo narcotraficante.

La plenaria avaló la propuesta que había sido presentada por un grupo de congresistas en la que se reconoce a ese grupo como una organización de ese tipo, del orden transnacional señalada de financiar el terrorismo. En el texto también se le califica como una de las principales amenazas para la seguridad de la región.

El Cartel de los Soles es señalado por el gobierno de Estados Unidos como un grupo narcotraficante. La Casa Blanca considera que esa asociación criminal es encabezada por los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, entre los que implica al propio Maduro y a piezas claves de su administración como el ministro Diosdado Cabello.

“Esta institución democrática reitera su rechazo categórico a cualquier actor criminal que atenta contra la soberanía nacional y manifiesta su voluntad de acompañar al Gobierno y a la Fuerza Pública en todas medidas necesarias para combatir a este cartel y a sus aliados en Colombia y en el exterior”, se detalla en la proposición acogida por la Cámara de Representantes.

Con ese documento el Legislativo también exhortó al Gobierno de Gustavo Petro a declarar a ese grupo como una organización narcotraficante transnacional financiadora del terrorismo que podría constituirse como una amenaza para la seguridad nacional, la estabilidad de la región y de los derechos de los colombianos.

“El Cartel de los Soles no es un problema ajeno ni lejano. Se trata de una estructura criminal con influencia directa desde el régimen venezolano, señalada por organismos internacionales y agencias de inteligencia como responsable del tráfico de drogas, armas y que terminan en manos de grupos terroristas de la región”, alegaron los firmantes de la resolución.

Los congresistas advirtieron sobre las alianzas de ese grupo con el ELN y las disidencias de las Farc, además de la presencia que ejerce en la frontera entre Colombia y Venezuela.

#IMPORTANTE Cartel de los Soles declarada organización narcotraficante.



En la plenaria de @CamaraColombia aprobamos la proposición en la que se declara públicamente al "Cartel de los Soles" como una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo, y lo… pic.twitter.com/sZWkUUBxJk — Juan Espinal (@Juan_EspinalR) October 21, 2025

El Congreso espera que el Gobierno nacional aplique mecanismos de cooperación internacional para perseguir a ese grupo, también le solicitó pedir el apoyo de países como Estados Unidos e Israel para la lucha contra el crimen organizado e instó a reforzar la seguridad fronteriza.