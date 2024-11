Canciller Murillo dijo que con presidencia de Trump el tema de la política de drogas volverá a ser central y que habrá “diferencias”

El ministro mencionó el mensaje que envió el presidente Gustavo Petro refiriéndose a la victoria de Trump en las urnas. “El pueblo estadounidense ha hablado y se le respeta. Felicitaciones a Trump por su triunfo. El diálogo norte/sur sigue vigente y la realidad del colapso climático hará que gire alrededor de su solución. La única manera de sellar las fronteras es con la prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos. La posibilidad progresista en EE. UU. no podía aplaudir el genocidio de Gaza”, aseguró Petro.

Eso hasta el momento había sido respaldado en parte por el gobierno de Joe Biden, mientras que se sabe que Donald Trump tendrá mano más dura y no estaría de acuerdo con este tipo de medidas, sino que ha buscado combatir la lucha contra las drogas de manera más frontal.

“Posiblemente estos temas se vuelvan más difíciles. Deberíamos esperar que estos roces no se queden tras bambalinas, sino que estén en el centro de la agenda. Es posible que un Trump en la Casa Blanca haga exigencias que este gobierno no quiera seguir o que se pongan líneas rojas a temas como la entrada de Colombia a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Será una relación más confrontacional y, conociendo a los dos presidentes, es probable que no estén dispuestos a ceder”, aseguró David Castrillón-Kerrigan, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia.