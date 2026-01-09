Política

Carolina Arbeláez cuestiona al Gobierno por señalamientos al sector constructor y alerta crisis en la vivienda social

La representante aseguró que los precios de la VIS están definidos por ley, no por los constructores, y advirtió sobre las implicaciones de los señalamientos del presidente a ese sector.

Redacción Semana
9 de enero de 2026, 5:13 p. m.
Carolina Arbeláez y Gustavo Petro.
Carolina Arbeláez y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

La representante a la Cámara Carolina Arbeláez cuestionó las recientes acusaciones del presidente Gustavo Petro contra el sector constructor, a raíz de sus señalamientos sobre una presunta “estafa delictiva” en la fijación de precios de la Vivienda de Interés Social (VIS).

Según la congresista, estas declaraciones han generado “miedo, incertidumbre y desconfianza” en un sector que, asegura, es clave para la economía y el empleo en el país.

Arbeláez explicó que los topes de precios de la VIS no dependen de decisiones discrecionales de las constructoras, sino que están definidos por la ley y establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno.

Aumento acumulado en o en precios viviendas VIS y VIP por gobierno
Aumento acumulado en o en precios viviendas VIS y VIP por gobierno Foto: Investigaciones Económicas Banco de Occidente

“Se encuentran indexados al salario mínimo como límites máximos, no como aumentos automáticos”, afirmó, señalando que presentar esta situación como una práctica irregular “distorsiona la realidad” y desvía la atención de los problemas estructurales de la política de vivienda.

En su análisis, la congresista también hizo referencia al impacto que tuvo el incremento del salario mínimo sobre el sector, así como a la cancelación del programa Mi Casa Ya, que, según dijo, dejó a más de 24.000 familias sin acceso a vivienda en 2025.

Condecoración a la primera dama de Bogotá.
Condecoración a la primera dama de Bogotá. Foto: Carolina Arbeláez

“Familias con créditos aprobados, ahorros comprometidos y procesos avanzados tuvieron que desistir”, advirtió.

La representante citó cifras del sector que muestran una caída superior al 40 por ciento en las ventas de vivienda nueva, lo que, a su juicio, evidencia una crisis que no estaría relacionada con la actuación de los constructores, sino con decisiones de política pública.

Antonella Petro, hija del presidente, Gustavo Petro (en el centro), y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025
Antonella Petro, hija del presidente, Gustavo Petro (en el centro), y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025 Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

Además, alertó sobre los efectos en el empleo, señalando que, de acuerdo con el DANE, la informalidad en actividades asociadas a la construcción alcanzó el 70 por ciento.

Arbeláez consideró que convertir al sector constructor en un adversario “es un error político y económico”, y cuestionó que, pese al discurso oficial sobre una “revolución de la vivienda”, se estén construyendo menos proyectos y otorgando menos licencias.

Baja ejecución presupuestal, Vivienda de interés social
Foto: Jorge Serrato

Finalmente, sostuvo que la política de vivienda requiere reglas claras y coordinación público-privada, y recordó experiencias pasadas que, según dijo, lograron resultados medibles. “Sin credibilidad, no hay política social que funcione”, concluyó.

