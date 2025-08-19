Centro Democrático no asistirá a la reunión convocada por Petro para discutir el presupuesto nacional del 2026

A través de un comunicado, el Centro Democrático se pronunció ante la convocatoria del presidente Gustavo Petro, que tiene como fin discutir el presupuesto nacional del 2026.

Esta reunión, que es clave para conocer los detalles de las finanzas del último año del Gobierno de Petro, está prevista para el miércoles, 20 de agosto, en la Casa de Nariño.

Sin embargo, este partido, que le ha hecho fuerte oposición al presidente, dio a conocer los motivos por los que sus congresistas no asistirán a este encuentro.

“Durante estos casi tres años de gobierno, hemos demostrado disposición al diálogo asistiendo a múltiples reuniones convocadas por el Ejecutivo”, menciona inicialmente el comunicado.

Así mismo, criticaron que estas discusiones no han tenido su finalidad: “Esas reuniones solo han servido como vitrinas para que el Gobierno presuma una voluntad de diálogo que en la práctica no existe. Nada de lo que se ha planteado en esos espacios ha sido escuchado, mucho menos tenido en cuenta”, se lee en el escrito.

El encuentro se dará en la Casa de Nariño este miércoles. | Foto: guillermo torres reina-semana

Además, desde el Partido argumentaron las cifras de los años anteriores: “No hay ningún esfuerzo creíble por parte del Ejecutivo para corregir el rumbo; por el contrario, creció la burocracia en un 40 % y el costo burocrático en 50 %. Esto se suma a la caída en el recaudo sobre la cual hemos venido alertando en múltiples ocasiones; al cierre de 2024, el recaudo tributario disminuyó un cuatro por ciento, respecto a 2023″.

Por lo tanto, desde el Centro Democrático, anunciaron que “no le encontramos ningún sentido a asistir a la reunión”, por lo que es otro Partido, al igual que Cambio Radical que no participaran de este encuentro.

“Esta discusión cuenta con un escenario natural y legal que es el Congreso de la República. El debate se debe hacer dentro del Congreso, con transparencia, cifras claras y responsabilidad técnica y política”, dice el texto.

🚨ATENCIÓN: Sobre el Presupuesto Nacional, las comisiones económicas de la bancada del Centro Democrático, se permiten informar que:



➡️Durante estos casi tres años de gobierno, hemos demostrado disposición al diálogo asistiendo a múltiples reuniones convocadas por el Ejecutivo.… pic.twitter.com/OdHl45Rqw9 — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 19, 2025

Y agregaron: “Hoy el Gobierno insiste en unas cifras que solo buscan justificar nuevas cargas fiscales sobre los ciudadanos, mientras ignora la obligación de recortar el gasto”.

Por último, el Centro Democrático fue enfático en su decisión por la que no asistirán, argumentando que esta discusión debe ser en el Congreso de la República.