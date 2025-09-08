El Consejo Nacional Electoral (CNE) se aprestaría a tomar decisiones relevantes sobre la creación del Pacto Histórico como partido único. A las 9:30 a. m. se radicarán dos ponencias que serán fundamentales para ser estudiadas.

Por un lado, una propondría negar la fusión del movimiento Colombia Humana, la colectividad del presidente Gustavo Petro.

De otro lado, se aprobaría la fusión del Polo Democrático, de la Unión Patriótica (UP) y del Partido Comunista, para conformar el partido único del Pacto Histórico, uno de los principales objetivos del mandatario de cara a las elecciones de 2026.

El presidente Gustavo Petro busca que su partido se consolide. | Foto: PRESIDENCIA

En el caso de la primera ponencia sobre la Colombia Humana, se menciona que se tomaría esta decisión porque para aprobarla se necesitaba de las dos terceras partes de los delegados asistentes y un cuórum de las dos terceras partes de los miembros afiliados.

Según se explicaría en la decisión, se contaba con un número de afiliados en 114.381, sin embargo, el cuórom del evento fue de 76.315 afiliados y que la decisión de la fusión se tomó con 50.876 afiliados.

Sin embargo, lo que habría encontrado el CNE es que la asistencia real fue de 1.280 delegados, por lo que existiría una diferencia de 75.000 afiliados, una brecha que evidenciaría que no se cumplieron los parámetros que exige la normativa.

Próximamente, lo que seguirá es que la Sala Plena deberá votar estas decisiones y ver si las respalda o las niega.

Se trata de decisiones fundamentales, pues desde el Pacto Histórico buscan crear el partido único, porque esta vez no podrán hacer una coalición nuevamente porque superaron el umbral requerido en 2022.

El CNE presentará estas propuestas. | Foto: Guillermo Torres

Desde el Pacto Histórico, como partido único, hicieron el proceso para comenzar a armar las listas al Congreso. Aunque por ahora se inscribieron los precandidatos, en octubre se realizarán consultas en las que, además de escoger su candidato, que irá a la consulta del Frente Amplio, se elegirán los aspirantes al Congreso. Desde el Pacto Histórico ya han expedido varias circulares a nombre de la colectividad, a pesar de que el CNE aún no ha certificado ese hecho.