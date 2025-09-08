Suscribirse

CNE tomaría decisión fundamental sobre creación del Pacto Histórico como partido único; estas serían las determinaciones

Unas ponencias podrían afectar lo que suceda con esta colectividad de cara al 2026.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 2:31 p. m.
Presidente Gustavo Petro, Consejo Nacional Electoral - CNE
El CNE tomaría una decisión fundamental que impactaría el proyecto político del presidente Gustavo Petro. | Foto: Revista Semana

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se aprestaría a tomar decisiones relevantes sobre la creación del Pacto Histórico como partido único. A las 9:30 a. m. se radicarán dos ponencias que serán fundamentales para ser estudiadas.

Por un lado, una propondría negar la fusión del movimiento Colombia Humana, la colectividad del presidente Gustavo Petro.

De otro lado, se aprobaría la fusión del Polo Democrático, de la Unión Patriótica (UP) y del Partido Comunista, para conformar el partido único del Pacto Histórico, uno de los principales objetivos del mandatario de cara a las elecciones de 2026.

gustavo petroPresidente
El presidente Gustavo Petro busca que su partido se consolide. | Foto: PRESIDENCIA

En el caso de la primera ponencia sobre la Colombia Humana, se menciona que se tomaría esta decisión porque para aprobarla se necesitaba de las dos terceras partes de los delegados asistentes y un cuórum de las dos terceras partes de los miembros afiliados.

Según se explicaría en la decisión, se contaba con un número de afiliados en 114.381, sin embargo, el cuórom del evento fue de 76.315 afiliados y que la decisión de la fusión se tomó con 50.876 afiliados.

Contexto: Cambio Radical denuncia a dos magistradas del CNE por otorgar medida cautelar a senadores sancionados

Sin embargo, lo que habría encontrado el CNE es que la asistencia real fue de 1.280 delegados, por lo que existiría una diferencia de 75.000 afiliados, una brecha que evidenciaría que no se cumplieron los parámetros que exige la normativa.

Próximamente, lo que seguirá es que la Sala Plena deberá votar estas decisiones y ver si las respalda o las niega.

Se trata de decisiones fundamentales, pues desde el Pacto Histórico buscan crear el partido único, porque esta vez no podrán hacer una coalición nuevamente porque superaron el umbral requerido en 2022.

El CNE presentará estas propuestas. | Foto: Guillermo Torres

Desde el Pacto Histórico, como partido único, hicieron el proceso para comenzar a armar las listas al Congreso. Aunque por ahora se inscribieron los precandidatos, en octubre se realizarán consultas en las que, además de escoger su candidato, que irá a la consulta del Frente Amplio, se elegirán los aspirantes al Congreso. Desde el Pacto Histórico ya han expedido varias circulares a nombre de la colectividad, a pesar de que el CNE aún no ha certificado ese hecho.

Contexto: Ponencia del CNE pide que no se apruebe escisión de María José Pizarro y otros congresistas del Mais para crear Progresistas

Varias de las decisiones recientes del tribunal electoral han impactado al petrismo. Por ejemplo, se sabe que habría otras determinaciones sobre la decisión que tomó el Polo Democrático de adherirse al Pacto Histórico, pues se conocieron dos ponencias en sentido contrario del magistrado Alfonso Campo: en la primera se determina que no se debía avalar esa decisión por falta de claridad en el congreso que realizaron, pero, posteriormente, se conoció una en la que sí lo avalaba.

cneConsejo Nacional ElectoralPacto histórico

En el listado de expedientes que se ordenaron reasignar por cuenta de la Resolución 0101 están los vinculados a la campaña Petro Presidente 2022.

Gustavo Petro anticipa más reformas: “Ha llegado el momento de las revoluciones”

Redacción Semana
Gustavo Petro y Vera Grabe

Pese a que los diálogos con el ELN están suspendidos, Gobierno Petro firmó contrato por $ 175 millones con Vera Grabe

Redacción Semana

