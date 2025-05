Confirmado: Centro Democrático recupera una curul por cuenta del regreso de Ciro Ramírez al Senado

La Corte Suprema consideró que Ramírez no representa un peligro para la investigación y, por eso, se ordenó su libertad. Sin embargo, el congresista sigue vinculado al proceso y se podrá defender sin estar privado de la libertad.

Por esa razón, Ramírez podrá volver a su curul en el Senado, ya que no existe una condena en su contra y, de paso, el Centro Democrático recuperará ese escaño.

